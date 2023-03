Você sabia? Estrelas de NCIS são pai e filha

NCIS continua introduzindo novos personagens depois de todos esses anos. Dessa forma, o seriado mantém o interesse dos fãs ao renovar suas histórias. O que nem todos sabem é que pai e filha trabalham juntos na série.

Sean Murray, que vive Timothy McGee na série procedural da CBS, trabalhou com Cay Ryan Murray, sua filha. Ela interpretou Teagan Fields no 19º episódio da 19ª temporada.

De fato, esse é o único papel creditado de Cay como atriz, conforme o IMDb, portanto é incerto se ela seguirá essa carreira.

Em todo caso, Sean Murray falou sobre como foi trabalhar com a filha em NCIS. Aparentemente, ele gostou da experiência, embora tenha sido muita pressão.

Continue lendo, abaixo, para saber o que ele falou sobre o assunto.

Ator de NCIS sente orgulho da filha

Em entrevista à Entertainment Weekly, Murray chamou a experiência de “tão legal em tantos níveis”, embora tenha sido uma pressão bastante grande.

“Uma das primeiras coisas que fizemos na série, colocamos uma foto da minha filha na tela de plasma na sala do esquadrão e falamos sobre ela ser uma suspeita em potencial e tal”, lembrou.

“E eu me lembro que, assim que começamos a filmar aquela cena, e aquela imagem subiu na tela de plasma, meu cérebro entrou nesse modo de ‘não entre em pânico’, mas eu não sabia o que fazer. Eu acho que eu não percebi o quanto eu meio que compartimentalizava o trabalho e a casa. E assim, de repente, minha vida doméstica meio foi parar no trabalho, me perturbou só de ver uma foto dela.”

O ator de NCIS, contudo, disse que foi fácil trabalhar sua natureza paterna em tela.

“Isso foi fácil de fazer, obviamente. Uma das coisas com as quais eu estava preocupado era o caos das pessoas no set, todo mundo chegando, dando direção, tantas coisas diferentes. Eu fiquei tipo: ‘Oh, cara, espero que ela não fique sobrecarregada’, e Cay foi profissional. Eu fico tipo: ‘Eu gostaria de ser tão legal quanto ela’ porque ela lidou com isso tão bem. Estou muito orgulhoso”.

Ele ainda refletiu docemente: “Eu sempre terei um pedaço de filme – ou vídeo digital – da minha filha e eu fazendo o que amamos juntos na tela. Então isso é algo que sempre estará lá, e eu sempre serei grato por isso.”

No Brasil, NCIS e seus spin-offs estão disponíveis no catálogo da Globoplay.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.