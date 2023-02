Você: Tudo o que é preciso saber antes de assistir a 4ª temporada

Contém spoilers da 3ª temporada de Você

A quarta temporada de Você dá continuidade às loucuras de Joe na Netflix. Antes de assistir esses novos episódios, contudo, é bom lembrar o que aconteceu no terceiro ano do seriado.

A terceira temporada de Você continuou de onde a segunda parou, com Joe se mudando para o subúrbio com sua esposa assassina, Love, e seu bebê Henry.

No entanto, apesar de suas melhores tentativas de deixar suas tendências violentas para trás, a terceira temporada rapidamente se torna um grande jogo de gato e rato com a dupla de marido e mulher tentando enganar um ao outro.

Isso se deve em parte às constantes paixões de Joe por outras mulheres, sendo a primeira Natalie (Micheala McManus) e depois Marienne (Tati Gabrielle). No entanto, a crescente tensão também é devido às tentativas distorcidas de Love de proteger sua família enquanto ela supera a morte de seu irmão Forty (James Scully), e começa um romance com Theo (Dylan Arnold), filho do vizinho.

Ao descobrir que a mais recente obsessão de Joe é Natalie, Love atrai a corretora de imóveis para o porão da padaria que ela comprou e a assassina.

O marido de Natalie, Matthew Engler (Scott Speedman), não aceita o desaparecimento de sua esposa e é criado um grupo de busca para encontrar Natalie, cujo corpo foi escondido. Os Goldbergs ligam o desaparecimento de Natalie a outra das vítimas assassinadas de Love – desta vez Gil (Mackenzie Astin), um anti-vacina cujos filhos passaram sarampo para Henry.

A história que eles contam é que Natalie e Gil estavam tendo um caso e Gil matou Natalie e depois a si mesmo. No entanto, isso não é convincente o suficiente para Matthew, que começa a sentir como se algo estivesse errado sobre seus vizinhos.

Ele começa a usar medidas extremas de vigilância para tentar descobrir o que aconteceu com Natalie. Eventualmente, ele começa a perceber que Love e Joe podem ter alguma conexão com a morte da esposa.

À medida que a tensão em sua casa aumenta, Joe se vê atraído por sua chefe, Marienne. Apesar das possíveis consequências, ele tem um caso com ela.

Para complicar ainda mais as coisas, Marienne está no meio de uma batalha de custódia com seu ex rico, Ryan (Scott Michael Foster), que está determinado a manter sua filha, Juliette, longe dela.

Marienne é uma ex-viciada em drogas, que está tentando mudar sua vida e proporcionar um futuro melhor para ela e sua filha. Ela conta a Joe que seu sonho é se mudar para Paris com Juliette e começar uma nova vida lá.

A fim de prosseguir seu relacionamento com Marienne, Joe toma medidas drásticas, finalmente matando Ryan, a fim de abrir caminho para o futuro deles juntos. Enquanto isso, Love começa seu próprio romance com Theo sob o pretexto de obter informações sobre Matthew.

O que acontece no final da 3ª temporada de Você

O episódio final da terceira temporada de Você mostra Love e Joe finalmente se enfrentando. Depois que Love insiste que ela ainda quer ter outro bebê, Joe acelera seu processo de deixá-la, idealmente indo embora com Marienne.

Mas, ao descobrir sobre sua traição, Love confronta Joe e pergunta se ele está apaixonado por ela. Depois de uma discussão acalorada, ele sugere que eles se divorciem.

Tudo acontece enquanto Joe e Love mantém seus vizinhos intrometidos, os influenciadores Sherry (Shalita Grant) e Cary Conrad (Travis Van Winkle) trancados em sua gaiola de vidro depois que os dois ouvem os Goldbergs tendo uma discussão acalorada em que confessam o assassinato de Natalie.

Para piorar, Theo descobre os dois trancados na gaiola e, posteriormente, é jogado escada abaixo por Love.

O pedido de divórcio não vai bem e Love envenena Joe com uma substância que o paralisa. Love decide que a única maneira de salvar seu casamento é confrontar Marienne e pôr fim ao caso. No entanto, ao conversar com Marienne e ver sua filha Juliette, Love muda de ideia.

A inocência e a vulnerabilidade de Juliette fazem com que Love perceba que Marienne não é a inimiga, mas sim uma vítima da manipulação e engano de Joe.

Ela alerta Marienne sobre a natureza perigosa e assassina de Joe e revela que ele matou Ryan. Nesse momento, Love decide poupar Marienne e, em vez disso, volta sua atenção para Joe.

Ao voltar para casa, Love encontra Joe deitado no chão, desamparado e à sua mercê. Ela puxa uma faca, pronta para acabar com sua vida. No entanto, Joe, que sempre esteve um passo à frente, injeta Love com a mesma droga que ela pretendia usar nele, paralisando-a e deixando-a incapaz de se mover. Ele não estava, de fato, paralisado.

À medida que Love vai sendo imobilizada, ela diz a Joe que acha que eles são perfeitos um para o outro, mas não bons para seu filho Henry. Joe então escreve uma nota explicando por que ele está deixando seu filho e mais tarde naquela noite, vai para a casa de seu colega Dante (Ben Mehl) e deixa Henry lá com Dante e seu parceiro.

Antes de sair, Joe escolhe terminar as coisas de uma maneira elaborada, criando uma cena de crime que faz com que a morte de Love pareça ser um acidente. Ele corta dois de seus dedos dos pés para simular uma briga violenta entre o casal e incendeia a casa, fazendo parecer que Love matou Joe e depois tirou a própria vida.

Joe vai para a Europa

O episódio final da terceira temporada de Você também mostra Matthew e Theo reconstruindo seu relacionamento, enquanto Theo deixa o hospital em boa saúde, sobrevivendo depois que Love o empurrou escada abaixo.

Dante ganha a custódia de Henry, enquanto Sherry e Cary são libertados de seu confinamento e ganham fama com a cobertura da imprensa de sua experiência.

A temporada então termina com Joe tendo se mudado para Paris, em busca de Marienne. Mas sabemos que ele acaba indo parar em Londres, graças aos trailers da nova temporada.

A quarta temporada de Você é dividida em duas partes. A primeira chega em 9 de fevereiro de 2023, enquanto a segunda em 9 de março, na Netflix.

