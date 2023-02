Você vai ter 5ª temporada? Série alcança marca impressionante na Netflix

Você (You) continua sendo um grande sucesso na Netflix, conforme provam os números semanais de audiência divulgados pela plataforma de streaming.

A quarta temporada da série foi a número 1 em inglês no serviço. Assistida por mais de 92 milhões de horas pelos assinantes globais da Netflix, a série entrou no Top 10 de programas em 90 países, de acordo com o streamer.

Isso é um ótimo sinal para seu potencial sucesso, especialmente porque tem um segundo lote inteiro de episódios que serão lançados dentro de um mês.

Dito isso, a quinta temporada ainda não foi confirmada pela Netflix, mas é provável que aconteça dada essa popularidade.

Penn Badgley como Joe na série Você

A série Você (You) é estrelada por Penn Badgley. O ator também é conhecido por Gossip Girl. Ele recebe elogios por seu trabalho em Você desde a primeira temporada.

Superando expectativas, Você se tornou uma das séries de maior sucesso da Netflix. A produção conquistou o seu espaço na gigante do streaming.

Badgley prometeu que é um ano diferente para a série.

Você (You) foi dividida em duas partes. A primeira já está na Netflix, enquanto a segunda em 9 de março, na Netflix.

