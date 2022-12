Wandinha arrasa: Netflix revela filmes e séries mais populares do ano

A série Wandinha é um grande sucesso na Netflix, e o streaming divulgou uma lista de filmes e séries mais populares do ano.

Entre séries de língua inglesa, Wandinha se faz presente na segunda posição de produções de língua inglesa (via What’s on Netflix).

1 – Stranger Things (Temporada 4): A quarta temporada passou 19 semanas no top 10, registrando 1,87 bilhão de horas assistidas entre 22 de maio e 9 de outubro

2 – Wandinha: A série passou 5 semanas no top 10 global da Netflix, com 1,31 bilhão de horas assistidas entre 20 de novembro e 25 de dezembro

3- Dahmer: Um Canibal Americano: A série ficou sete semanas no top 10 global, com 962, 70 milhões de horas assistidas entre 18 de setembro e 6 de novembro

4 – Bridgerton (Temporada 2): O seriado ficou 11 semanas no top 10 global, com 775, 240 milhões de horas assistidas entre 20 de março e 5 de junho

5 – Inventando Anna: A série passou 10 semanas no top 10 global, com 654,560 milhões de horas assistidas entre 6 de fevereiro e 17 de abril

6 – Ozark (Temporada 4): A segunda parte da quarta temporada passou oito semanas no top 10 global com 282,710 milhões de horas assistidas entre 16 de janeiro e 6 de março

7 – Bem-Vindos à Vizinhança: O seriado ficou cinco semanas no top 10 global, com 395 milhões de horas assistidas entre 9 de outubro e 13 de novembro

8 – Sandman: A série passou sete semanas no top 10 global, com 393,140 milhões de horas assistidas entre 31 de julho e 18 de setembro

9 – The Umbrella Academy (Temporada 3): A terceira temporada ficou cinco semanas no top 10 global, com 301,850 mihões horas assistidas entre 19 de junho e 24 de julho

10 – Virgin River (Temporada 4): A série passou seis semanas no top 10 global, com 304,790 milhões de horas assistidas entre 17 de julho e 28 de agosto

Já entre as séries de língua não-inglesa, All of Us Are Dead foi a mais vista e mais popular na plataforma entre os assinantes.

1 – All of Us Are Dead: O seriado passou 11 semanas no top 10 global, com 659,510 milhões de horas assistidas entre 23 de janeiro e 10 de abril

2 – Uma Advogada Extraordinária: O sucesso da Netflix ficou 21 semanas no top 10 global, com 662.090.000 horas assistidas entre 3 de julho e 4 de dezembro

3 – Coração Marcado: A série passou sete semanas no top 10 global, com 272,750 milhões de horas assistidas entre 17 de abril e 5 de junho

4 – Até que o Dinheiro nos Separe: A série passou 10 semanas no top 10 global, com 321,110 milhões de horas assistidas entre 16 de outubro e 25 de dezembro

5 – Elite (5ª Temporada): O quinto ano ficou cinco semanas no top 10 global, com 172,640 milhões de horas assistidas de 3 de abril a 8 de maio

6 – Fogo Ardente: A série ficou seis semanas no top 10 global, com 178,860 milhões horas assistidas entre 14 de agosto e 25 de setembro

7 – A Imperatriz: A série passou cinco semanas no top 10 global, com 159,800 milhões horas assistidas entre 25 de setembro e 30 de outubro

8 – Pretendente Surpresa: A série ficou 13 semanas no top 10 global, com 279,110 milhões de horas assistidas entre 6 de março e 5 de junho

9 – Entrevias: A série passou cinco semanas no top 10 global, com 148 milhões de horas assistidas entre 15 de maio e 19 de junho

10 – Bem-vindo ao Éden: O seriado ficou cinco semanas no top 10 global, com 140,340 milhões de horas assistidas entre 1º de maio e 5 de junho

Jenna Ortega é a protagonista de Wandinha.

Os filmes mais populares de língua inglesa e não-inglesa

Agente Oculto foi o filme de língua inglesa mais visto da Netflix, seguido de O Projeto Adam e diversas outras produções.

1 – Agente Oculto: O filme ficou seis semanas no top 10 global, com 265,980 milhões de horas assistidas entre 17 de julho e 4 de setembro

2 – O Projeto Adam: O filme passou oito semanas no top 10 global, com 260,520 milhões de horas assistidas entre 6 de março e 1º de maio

3 – Continência ao Amor: O filme ficou seis semanas no top 10 global, com 240,480 milhões de horas assistidas entre 24 de julho e 4 de setembro

4 – Arremessando Alto: O longa ficou seis semanas no top 10 global, com 198,310 milhões de horas assistidas entre 5 de junho e 17 de julho

5 – O Golpista do Tinder: A produção ficou cinco semanas no top 10 global, 172,130 milhões de horas assistidas entre 30 de janeiro e 6 de março

6 – A Fera do Mar: O longa ficou sete semanas no top 10 global, com 190,150 milhões de horas assistidas entre 3 de julho e 21 de agosto

7 – Enola Holmes 2: O filme ficou quatro semanas no top 10 global, com 158 milhões de horas assistidas entre 30 de outubro e 27 de novembro

8 – De Volta ao Baile: O filme ficou 6 semanas no top 10 global, com 167,600 milhões de horas assistidas entre 8 de maio e 19 de junho

9 – O Homem de Toronto: O longa-metragem ficou seis semanas no top 10 global, com 170,820 milhões de horas assistidas entre 19 de junho e 31 de julho

10 – Dupla Jornada: O filme passou quatro semanas no top 10 global, com 149,810 milhões de horas assistidas entre 7 de agosto e 4 de setembro

Por sua vez, O Troll da Montanha foi o maior sucesso da Netflix em filmes de língua não-inglesa, com Nada de Novo no Front ficando em segundo.

1 – O Troll da Montanha: O filme ficou quatro semanas no top 10 global, com 152,350 milhões de horas assistidas entre 27 de novembro e 25 de dezembro

2 – Nada de Novo no Front: O longa ficou cinco semanas no top 10 global, com 103,420 milhões de horas assistidas entre 23 de outubro e 27 de novembro

3 – Caranguejo Negro: O filme ficou seis semanas no top 10 global, com 97,230 milhões de horas assistidas entre 13 de março e 24 de abril

4 – Através da Minha Janela: O filme ficou 13 semanas no top 10 global, com 114 milhões de horas assistidas entre 30 de janeiro e 26 de junho

5 – Os Opostos Sempre se Atraem: O filme passou seis semanas no top 10 global, com 82,270 milhões de horas assistidas entre 1º de maio e 12 de junho

6 – Um Marido Fiel: O filme ficou sete semanas no top 10 global, com 72,720 de horas assistidas entre 21 de agosto e 23 de outubro

7 – Carter: O filme ficou quatro semanas no top 10 global, com 64 milhões de horas assistidas entre 31 de julho e 28 de agosto

8 – Meu Nome é Vingança: O longa ficou quatro semanas no top 10 global, com 67,290 de horas assistidas entre 27 de novembro e 25 de dezembro

9 – Um Dia Difícil: O filme passou cinco semanas no top 10 global, com 60,420 de horas assistidas entre 20 de fevereiro e 27 de março

10 – Furioza: O filme passou quatro semanas no top 10 global, com 50,530 de horas assistidas entre 3 de abril e 1º de maio

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.