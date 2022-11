Wandinha: Atriz criou icônica cena da série da Netflix

Alerta de spoiler

A série Wandinha, um sucesso mundial na Netflix, está no top 10 das séries no Brasil, ocupando a primeira posição. O seriado supera 1899, Elite, The Crown, e muitas outras produções.

Os fãs estão amando a versão de Jenna Ortega como Wandinha Addams, personagem interpretada por Christina Ricci em dois filmes de A Família Addams. Ricci ainda participa na série, interpretando uma personagem totalmente nova.

Sendo o mais novo projeto de Ortega, a atriz revelou que pôde criar uma das cenas icônicas da série, que também é muito importante (via ScreenRant).

A estrela de Wandinha comentou que fez toda a coreografia da cena de dança no episódio quatro, o que fez grande parte do elenco admirar os movimentos únicos da atriz.

Ortega disse que se sentiu insegura durante a gravação da cena, e revelou que parece ter ficado óbvio que não é nenhuma dançarina.

“Na verdade, eu me senti muito insegura sobre isso, eu mesmo coreografei e acho que é muito óbvio que não sou dançarina ou coreógrafa”, relembrou a atriz.

A cena é muito importante na série

A cena é muito importante para a série, pois volta a mostrar o estilo gótico e único de Wandinha, algo que ela sempre carregou consigo.

Wandinha realizou uma dança durante uma festa na escola Nunca Mais, totalmente horripilante, mas também muito extravagante.

Alguns fãs reconheceram que a dança excêntrica da personagem é uma característica de outras atrizes que viveram Wandinha em outras produções.

Na série, a dança permitiu que os espectadores vissem todo o cenário da escola em que Wandinha estava estudando, bem como explorar o local e mostrar o senso de individualidade da personagem.

Ortega comentou que os movimentos foram inspirados pela dança em clubes góticos na década de 1980, conseguindo incorporar o tema da série.

A sequência da dança ainda mostrou uma parte de sua energia e natureza artística, e quase não aconteceu, pois Wandinha não teria certeza se iria ao baile.

Com Jenna Ortega no papel principal, Wandinha está disponível na Netflix.

