Wandinha: Criadores revelam quantas temporadas estão planejadas

A série Wandinha, o sucesso da Netflix com Jenna Ortega, já se tornou uma das mais vistas na plataforma neste ano. Apesar de estar no top 10, isso ainda não foi o suficiente para uma renovação. Mesmo assim, os criadores do seriado revelaram quantas temporadas foram planejadas.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, afirma a sinopse oficial de Wandinha na Netflix.

Liderado por Jenna Ortega (X), o elenco de Wandinha conta com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorror), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Embora a segunda temporada seja uma possível questão de tempo, os criadores da série comentam sobre mais temporadas além da segunda.

Jenna Ortega como Wandinha

Wandinha pode ter várias temporadas

Em recente entrevista à Variety, Miles Millar revelou que há várias temporadas sendo pensadas pela equipe criativa da série.

Os planos já estão em andamento, com os criadores tendo discutido com a Netflix sobre Wandinha ter três ou quatro temporadas na plataforma.

“Para nós, é sempre olhar para o futuro, e quando nos sentamos para criar um show, estamos olhando para várias temporadas, idealmente. Isso nunca é esperado, mas é a expectativa de que, com sorte, o show seja um sucesso”, disse ele.

“Portanto, você sempre apresenta pelo menos três ou quatro temporadas de histórias em potencial para os personagens. Pode evoluir e mudar”, comentou Millar.

Ainda segundo Millar, há muito o que explorar da Família Addams, bem como de outros personagens da série, e fazer com que eles possam evoluir.

“Frequentemente, você quer ver quais personagens ou elenco se destacam e para quem você gosta de escrever. Então você quer mantê-lo aberto e orgânico o suficiente para mudar e evoluir, mas certamente temos uma pista bem clara do que queremos fazer nas temporadas futuras”, concluiu o showrunner.

Muitas coisas podem acontecer na segunda temporada, e a ideia é dar um pouco mais de espaço para toda a Família Addams, não se concentrando apenas em Wandinha.

Com Jenna Ortega no papel principal, Wandinha está disponível na Netflix.

