Wandinha da Netflix assustou atriz de A Família Addams; veja como

Wandinha, a nova série de A Família Addams da Netflix, está próxima de ser lançada e Jenna Ortega, que vive a nova versão da personagem, teve uma interação estranha com Christina Ricci, que interpretou a personagem nos filmes dos anos 1990 de A Família Addams.

Com a direção de Tim Burton, a série é escrita pelos criadores de Smallville, Alfred Gough e Miles Millar, e explora Wandinha um pouco mais velha.

“Baseado no personagem originalmente criado por Charles Addams, Wandinha é uma série de TV para jovens adultos descrita como um mistério investigativo e sobrenatural que mostra os anos de Wandinha Addams como estudante na Nevermore Academy”, diz a sinopse.

“Ela tenta dominar sua habilidade psíquica emergente, frustrar uma monstruosa matança que aterrorizou a cidade local e resolver o mistério sobrenatural que envolveu seus pais há 25 anos – tudo isso enquanto navega em seus novos e muito complicados relacionamentos em Nevermore”, conclui a descrição.

A atriz Jenna Ortega foi escalada para interpretar Wandinha Addams. Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Isaac Ordonez completam o elenco.

Além da série capturar os traços góticos da própria Família Addams nos filmes, a produção ainda conta com um diretor que possui a melhor visão acerca disso.

Jenna Ortega assustou Christina Ricci

Um membro surpreendente do elenco da série da Netflix é Christina Ricci, que interpretou Wandinha nos filmes dos anos 1990, e Ortega disse recentemente que ela surtou quando a conheceu no set.

A estrela de Pânico apareceu no Jimmy Kimmel Live para falar sobre Wandinha e relembrou um momento em que agiu de forma estranha perto de Ricci.

Ortega disse: “Sinto que pessoalmente tornei isso um pouco estranho. Ela foi muito gentil. Foi uma das experiências mais estranhas que já tive.”

A jovem atriz continuou explicando que a situação toda era estranha porque ela está interpretando o mesmo papel que Ricci interpretou há 30 anos. Mas Ortega fazia piadas sombrias e Ricci não sabia como reagir.

Ela acrescentou: “Você sabe, eu estou vestida do jeito que ela estava há 30 anos, e ela está me observando, mas eu a conheço como Wandinha na minha cabeça, e acho que, socialmente, posso ser meio difícil de lidar, me comunicar às vezes. E às vezes eu dizia algo como uma piada, e acho que tenho um senso de humor muito sombrio, e ela dizia: ‘Uh, isso é sombrio…'”

O primeiro trailer confirmou que Ricci não está interpretando uma versão mais antiga de Wandinha, mas sim uma nova personagem chamada Marilyn Thornhill, que é professora na Nevermore Academy.

Wandinha estreia no dia 23 de novembro na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.