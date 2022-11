Wandinha da Netflix vai te lembrar do Homem-Aranha com Tobey Maguire; veja por quê

Wandinha, a nova série de A Família Addams da Netflix, está próxima de ser lançada. No entanto, há algo que o seriado vai lembrar os fãs dos filmes do Homem-Aranha com Tobey Maguire.

Com a direção de Tim Burton, a série é escrita pelos criadores de Smallville, Alfred Gough e Miles Millar, e explora Wandinha um pouco mais velha.

Continua depois da publicidade

“Baseado no personagem originalmente criado por Charles Addams, Wandinha é uma série de TV para jovens adultos descrita como um mistério investigativo e sobrenatural que mostra os anos de Wandinha Addams como estudante na Nevermore Academy”, diz a sinopse.

“Ela tenta dominar sua habilidade psíquica emergente, frustrar uma monstruosa matança que aterrorizou a cidade local e resolver o mistério sobrenatural que envolveu seus pais há 25 anos – tudo isso enquanto navega em seus novos e muito complicados relacionamentos em Nevermore”, conclui a descrição.

A atriz Jenna Ortega foi escalada para interpretar Wandinha Addams. Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Isaac Ordonez completam o elenco.

Veja a abertura, abaixo.

Abertura da série é semelhante com a de Homem-Aranha

A Netflix divulgou a abertura de Wandinha, remetendo muito com a abertura dos filmes do Homem-Aranha de Sam Raimi.

A sequência segue os nomes dos atores espalhados por diversas imagens, como a de um cemitério ou da própria escola em que Wandinha vai estudar.

Para ficar ainda mais marcante, o compositor Danny Elfman, que esteve presente nos dois primeiros filmes da trilogia do Aranha, repete a parceria com Burton.

O trabalho de Burton ainda destaca o gótico do Batman, que tem uma abertura mais simples, assim como a de Superman: O Filme.

O diretor ainda usa elementos assustadores de Os Fantasmas se Divertem e Edward Mãos de Tesoura, filmes com teor gótico e sombrio.

Juntos mais uma vez, Burton e Elfman já provaram serem capazes de conseguirem grandes feitos, e transpassar em tela os elementos sobrenaturais.

Além da série capturar os traços góticos da própria Família Addams nos filmes, a produção ainda conta com um diretor que possui a melhor visão acerca disso.

Wandinha estreia no dia 23 de novembro na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.