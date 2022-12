Wandinha e Homem-Aranha de Tobey Maguire dançam juntos em vídeo hilário

A dança de Jenna Ortega em Wandinha viralizou no TikTok e até uma patinadora artística russa a recriou. Agora, um fã editou a dancinha com a de Homem-Aranha 3, com Tobey Maguire.

Desde que a série de A Família Addams estreou na Netflix, muitos fãs compararam a dança à famosa cena de Homem-Aranha 3 em que Peter Parker é transformado pelo simbionte do Venom.

Agora, finalmente podemos ver os dois dançando juntos, como se estivessem em uma competição.

Naturalmente, trata-se de um trabalho bem amador de montagem, mas é curioso como as duas danças combinam pelo teor caótico de ambas.

Veja abaixo.

Série se tornou um fenômeno global

A série se tornou um fenômeno global desde que estreou, trazendo novamente a Família Addams para o live-action.

Em sua primeira semana, Wandinha conseguiu atingir um total de 341,23 milhões de horas visualizadas, superando Stranger Things.

A primeira temporada de Wandinha também se tornou recentemente a segunda série em inglês mais vista da história da Netflix, superando Dahmer: Um Canibal Americano.

Não há informações sobre como poderia ser a história da segunda temporada de Wandinha, embora a renovação seja iminente.

Wandinha está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.