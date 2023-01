Wandinha é renovada para a 2ª temporada na Netflix

Depois de muita ansiedade por parte dos fãs, teorias de que a série poderia ir para o Prime Video, ou até cancelada, Wandinha foi oficialmente renovada para uma segunda temporada na Netflix.

Sendo uma das séries mais populares do streaming, Wandinha está crescendo ainda mais nos números, e continua ocupando o top 10 da Netflix no Brasil.

No Twitter oficial da Netflix Brasil, foi anunciada a renovação da série para um segundo ano, com direito a uma indireta para as notícias da série poder ir para o Prime Video, com as palavras: “Só no MEU site”.

O vídeo de anúncio conta com narração de Jenna Ortega como Wandinha e faz referência às recriações da dancinha da personagem no seriado.

Em uma entrevista ao Tudum, os showrunners Alfred Gough e Miles Millar falaram sobre a renovação.

“Tem sido incrível poder criar um show que se conecta com as pessoas ao redor do mundo. Estamos muito animados e emocionados em poder continuar a jornada de Wandinha na segunda temporada. Mal podemos esperar para mergulhar de cabeça em uma nova temporada e explorar ainda mais o universo da Escola Nunca Mais. Só precisamos ter certeza que Wandinha não esvaziou a piscina”.

Confira abaixo o vídeo de anúncio da segunda temporada.

Wandinha está oficialmente renovada pra a 2ª temporada. Só no MEU site. 🖤✌️ pic.twitter.com/DRV0TzgINa — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 6, 2023

Wandinha se tornou um fenômeno global

A série se tornou um fenômeno global desde que estreou, trazendo novamente a Família Addams para o live-action.

Em sua primeira semana, Wandinha conseguiu atingir um total de 341,23 milhões de horas visualizadas, superando Stranger Things.

A primeira temporada de Wandinha também se tornou recentemente a segunda série em inglês mais vista da história da Netflix, superando Dahmer: Um Canibal Americano.

Não há informações sobre como pode ser a história da segunda temporada de Wandinha.

Wandinha está disponível na Netflix.

