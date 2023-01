Wandinha: Netflix indica 2ª temporada da série em vídeo

Wandinha é um dos grandes sucessos da Netflix, e também uma das séries mais assistidas da plataforma. Porém, mesmo que tenha tido uma boa recepção do público, o seriado não foi renovado. Mas, as coisas podem mudar em breve, e a Netflix indicou uma segunda temporada da série.

O streaming divulgou um novo vídeo do seriado, sugerindo que pode haver um futuro positivo para Wandinha e a Família Addams.

A prévia mostra a personagem escrevendo “o fim?”, deixando bem claro que o anúncio da segunda temporada pode estar próximo (via ComicBook).

Al Gough, o criador de Wandinha, já revelou os planos para um segundo ano, e o streaming ainda estuda como expandir o universo da série.

Veja o vídeo, abaixo.

Por que a Netflix ainda não renovou Wandinha?

Recentemente, notícias começaram a circular sobre a possibilidade da série ir para o Amazon Prime Video. Isso porque a MGM foi comprada pela Amazon.

Como era de se esperar, a possibilidade deixou os fãs de Wandinha em polvorosa. Mas, na última quarta-feira (3), um insider da Netflix afirmou que o boato não tem o menor fundamento, e que a série continuará como um projeto original do streaming.

Em um papo com o site IndieWire, uma fonte anônima ligada à Netflix afirmou que o contrato entre a plataforma e a MGM foi assinado muito antes da fusão entre a Metro Goldwyn-Mayer e o Prime Video.

Dessa forma, mesmo após a fusão entre o estúdio e o streaming, Wandinha permanece segura na Netflix.

Isso não quer dizer, contudo, que a plataforma dê prosseguimento à série, vide o que aconteceu a Demolidor, Jessica Jones e as outras séries da Marvel na Netflix. A Gigante do Streaming poderia ter continuado com elas, mas optou por cancelar em razão do iminente lançamento do Disney+.

Wandinha não é exatamente o mesmo caso, tendo em vista que a audiência da série é muito maior, mas não deixa de ser preocupante.

Todos os episódios de Wandinha estão disponíveis na Netflix.

