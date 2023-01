Wandinha: Netflix mostra treinamento insano da atriz de Enid

Wandinha é um grande sucesso na Netflix, e traz Jenna Ortega para o papel principal. No entanto, Ortega não foi a única a se preparar bem para o papel, e um novo vídeo mostra o treinamento insano de atriz de Enid.

Enid foi interpretada por Emma Myers no seriado, amiga de Wandinha Addams na Escola Nunca Mais, que reúne até mesmo alguns monstros.

No vídeo, é possível ver a atriz treinando para viver a personagem, que no final da primeira temporada se transforma em um lobisomem (via ScreenRant).

A atriz é mostrada fazendo acrobacias com e sem ajuda de um profissional, além do uso de cabos que a deixam suspensas no ar para que ela possa pular.

Veja o vídeo, abaixo.

Jenna Ortega comenta possível participação de Lady Gaga na 2ª temporada

Durante uma entrevista para a Variety, a atriz da série abordou sobre a estrela da música estar no segundo ano. Ortega comentou que Gaga chegou a fazer um vídeo para ela, após ter trabalhado com o cabelereiro dela, relembrando o momento (via ComicBook).

“Sabe o que é engraçado? Há muito tempo atrás eu trabalhei com um cabeleireiro que trabalhava com Gaga e eu só tinha visto Gaga em um show alguns anos antes. O cabeleireiro conseguiu Gaga fazer um vídeo para mim dizendo que ouviu que eu era uma fã. Ela me fez um vídeo fofo”, disse ela.

Além disso, caso Gaga fosse realmente fazer parte do seriado, sua personagem e a personagem de Christina Ricci precisariam se entender.

“Se Lady Gaga fosse fazer parte disso, elas teriam que ser dois monstros que se entendem”, comentou a atriz.

Wandinha está disponível na Netflix.

