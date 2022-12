Wandinha no MCU; Jenna Ortega já apareceu em filme da Marvel

Além de protagonizar Wandinha – o mais novo hit da Netflix – Jenna Ortega é muito conhecida por performances em filmes de terror, especialmente em Pânico e X: A Marca da Morte. O que nem todos sabem é que ela também interpretou uma personagem no Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, afirma a sinopse oficial de Wandinha na Netflix.

Liderado por Jenna Ortega (X), o elenco de Wandinha conta com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorro), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Veja abaixo o papel que Jenna Ortega desempenhou na Marvel muito antes de Wandinha.

Atriz de Wandinha apareceu em Homem de Ferro 3

Jenna Ortega vai ser lembrada por um bom tempo por Wandinha, mas ela já esteve em Homem de Ferro 3.

No filme da Marvel, lançado em 2013, ela interpretou a filha do vice-presidente dos EUA. Ela tinha apenas 10 anos na época do lançamento do filme e foi sua estreia em longas-metragens.

No entanto, essa foi a única participação dela no MCU e não há mais informações sobre ela aparecer mais uma vez nos filmes da Marvel.

Enquanto Jenna Ortega não define seus próximos projetos, você pode conferir a 1ª temporada de Wandinha na Netflix.

