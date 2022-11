Wandinha quebra recorde na Netflix e supera até Stranger Things

Wandinha é um estrondoso sucesso na Netflix e chegou até a quebrar um importante recorde na plataforma de streaming, superando até a popular Stranger Things em audiência na semana de estreia.

Conforme o THR (via ScreenRant), a série derivada de A Família Addams teve a maior semana de estreia de série em inglês na história da Netflix. O recorde anterior era da quarta temporada de Stranger Things.

Ao todo, Wandinha foi assistida por 341,2 milhões de horas durante a primeira semana no catálogo da Gigante do streaming, superando, dessa forma, as 335 milhões de horas do quarto ano de Stranger Things.

Dito isso, o recorde geral ainda é detido por Round 6. A série sul-coreana foi vista por 571,76 milhões de horas na sua semana de lançamento.

Isso significa uma segunda temporada para Wandinha?

Essa conquista de Wandinha é um bom sinal para o futuro do seriado, tendo em vista que a audiência das quatro primeiras semanas são determinantes para a Netflix em decidir se uma série será renovada ou não.

Tudo isso deve apontar definitivamente na direção de uma renovação da série e, embora nada tenha sido confirmado ainda, a primeira temporada de Wandinha terminou com muitas pontas soltas, que podem ser trabalhadas em uma segunda temporada.

Na verdade, o co-showrunner Miles Millar já discutiu uma possível segunda temporada e quais histórias poderiam ser exploradas caso a série seja renovada.

O fato de Wandinha ainda não ter sido renovada não deve preocupar os fãs, pois acabou de estrear, e é provável que a Netflix queira ver como o programa se sai antes de se comprometer com uma encomenda de novos episódios.

Com Jenna Ortega no papel principal, Wandinha está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.