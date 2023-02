Wandinha supera A Casa do Dragão como maior estreia de 2022

Wandinha realmente foi um gigantesco acerto para a Netflix em 2022. A série superou até A Casa do Dragão como a maior estreia do ano.

Um relatório do Samba TV (via Deadline) aponta que a série derivada de A Família Addams atraiu apenas cerca de 66% de seus espectadores nos primeiros 15 dias e teve uma vida útil mais longa do que a maioria das outras séries de plataformas de streaming.

Wandinha também superou A Casa do Dragão, da HBO, tornando-se a estreia mais assistida de 2022 na janela de audiência de 40 dias (a derivada de Game of Thrones venceu na janela inicial de 15 dias).

De acordo com o Samba, o sucesso de Wandinha foi impulsionado pelo menos em parte pela forma como a série se tornou viral nas redes sociais, atraindo o público mais jovem.

Wandinha se tornou um fenômeno global

A série se tornou um fenômeno global desde que estreou, trazendo novamente a Família Addams para o live-action.

Em sua primeira semana, Wandinha conseguiu atingir um total de 341,23 milhões de horas visualizadas, superando Stranger Things.

A primeira temporada de Wandinha também se tornou recentemente a segunda série em inglês mais vista da história da Netflix, superando Dahmer: Um Canibal Americano.

Não há informações sobre como pode ser a história da segunda temporada de Wandinha, que já foi anunciada.

A 1ª temporada de Wandinha está disponível na Netflix.

