Wandinha tem o papel perfeito para o primo Itt na 2ª temporada

Wandinha é um grande sucesso na Netflix e apresentou diversos personagens icônicos da família Addams. Um em especial, no entanto, ficou de fora: o cômico primo Itt. Felizmente, há uma brecha para ele fazer uma muito bem-vinda participação no segundo ano do seriado.

Na maioria das representações, o cabeludo primo Itt é apenas um personagem que serve como alívio cômico. Ele aparece em breves cenas, falando seu idioma enigmático (e hilário), enquanto o foco permanece em Gomez, Morticia e seus filhos.

Até mesmo os novos filmes de animação tinham Itt (interpretado por Snoop Dogg) como participação especial, fazendo breves pontas. Felizmente, Wandinha abre uma brecha para um papel muito importante de Itt na vindoura segunda temporada.

Primo Itt vem aí

Na primeira temporada da série da Netflix, descobrimos que Itt era um ex-aluno da escola Nunca Mais, atuando como braço direito de Nathaniel Faulkner, que fundou a instituição.

Itt atuou como Sombra Suprema dos Nightshades e treinou uma geração de Nightshades em 1800, ajudando-os a realizar a missão de Goody Addams de proteger sua espécie – párias e seres mágicos.

Ele viveu por 25 anos antes de morrer, mas a partir da imagem no covil secreto das Nightshades, ele é claramente alguém ainda reverenciado por seus talentos e dedicação para proteger a escola.

Quando Wandinha soluciona o mistério de quem estava por trás dos assassinatos, a diretora Weems é morta repentinamente. Com isso, podemos ver Itt dando as caras na série da Netflix como o diretor de Nunca Mais.

Mas, é claro, há muitas outras possibilidades e já foi dito que a segunda temporada vai explorar mais da Família Addams, então devemos vê-lo de alguma maneira, visto que é um dos membros mais proeminentes da família.

Wandinha está disponível na Netflix.

