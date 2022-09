Wandinha terá 2ª temporada na Netflix? Criador responde

Um dos criadores da série Wandinha, da Netflix, revelou se é possível ter uma segunda temporada.

Com a direção de Tim Burton, conhecido pelos filmes do Batman com Michael Keaton e diversos outros com teor gótico, o seriado traz Jenna Ortega como protagonista.

Os criadores da séries, Alfred Gough e Miles Millar, também criadores de Smallville, revelaram em recente entrevista o que esperar (via ScreenRant).

O seriado ainda não estreou, no entanto, Gough abordou uma possível segunda temporada, e está aberto para trazer mais do mundo de A Família Addams.

“Miles e eu estamos conversando entre nós sobre isso. Definitivamente, há mais coisas que você pode explorar no mundo dos Addams”, disse ele.

Série com direção e produção de Tim Burton

“Baseado no personagem originalmente criado por Charles Addams, “Wednesday” é uma série de TV para jovens adultos descrita como um mistério investigativo e sobrenatural que mostra os anos de Wednesday Addams como estudante na Nevermore Academy”, diz a sinopse.

“Ela tenta dominar sua habilidade psíquica emergente, frustrar uma monstruosa matança que aterrorizou a cidade local e resolver o mistério sobrenatural que envolveu seus pais há 25 anos – tudo isso enquanto navega em seus novos e muito complicados relacionamentos em Nevermore”, conclui a descrição.

A atriz Jenna Ortega foi escalada para interpretar Wandinha Addams. Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Isaac Ordonez completam o elenco.

Wandinha estreia no dia 23 de novembro na Netflix.

