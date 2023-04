Warrior: 3ª temporada ganha data de estreia e teaser

A HBO Max definiu a data de estreia da 3ª temporada de Warrior. Os dois primeiros episódios da nova temporada chegam ao serviço de streaming em 29 de junho – depois, os próximos episódios serão disponibilizados semanalmente.

Além disso, o terceiro ano da série ganhou seu primeiro teaser – confira mais abaixo.

Warrior é um drama policial cheio de ação ambientado durante as brutais Guerras Tong da Chinatown de São Francisco no final do século 19 e baseado nos escritos da lenda das artes marciais Bruce Lee.

A terceira temporada começa após os distúrbios raciais que derrubaram Chinatown na segunda temporada, Mai Ling (Dianne Doan) usa suas conexões com o governo para consolidar seu poder. Ao mesmo tempo, Ah Sahm (Andrew Koji) e o Hop Wei devem encontrar novas maneiras de sobreviver.

Olivia Cheng, Jason Tobin, Kieran Bew, Dean Jagger, Tom Weston-Jones, Hoon Lee, Perry Yung, Langley Kirkwood, Miranda Raison, Chen Tang, Chelsea Muirhead, Mark Dacascos e Joe Taslim também estrelam a atração.

