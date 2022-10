Warrior Nun: Com novas imagens, Netflix faz grande promessa sobre 2ª temporada

Os fãs de Warrior Nun tem motivos para comemorar. Em seu Twitter, a Netflix fez algumas promessas para muito aguardada segunda temporada da série.

A primeira temporada foi um sucesso de público e crítica (Via Rotten Tomatoes), recebendo renovação quase instantânea da plataforma de streaming.

Continua depois da publicidade

Este ano, dois após o anúncio, foi lançado o primeiro trailer da 2ª temporada, e agora temos mais imagens do que vem por aí.

A Netflix compartilhou as 4 novas imagens em seu Twitter, e prometeu que os próximos episódios não são apenas incríveis, como também devem chegar antes do que você pensa. Veja o que foi escrito no post:

“Fãs de Warrior Nun, os novos episódios são incríveis e tem muita coisa chegando (mais cedo do que você pensa…). Por agora, aqui está uma olhadinha exclusiva na temporada 2!”

Veja as fotos abaixo:

Warrior Nun na Netflix

A Netflix fez uma aposta e tanto em Warrior Nun. A série segue Ava, uma jovem que acorda em um necrotério e descobre que tem poderes.

Porém, essa não é uma típica história de heróis. Ava se torna integrante de uma seita de freiras que caça demônios.

O seriado tem como inspiração os quadrinhos de Ben Dunn. O elenco tem nomes como os de Alba Baptista, Toya Turner e Lorena Andrea.

Apesar das novidades, a Netflix ainda não deu detalhes da 2ª temporada. Assim, ainda não há uma data de estreia oficial, mas os novos episódios devem chegar ainda este ano.

Enquanto isso, os fãs podem curtir a 1ª temporada de Warrior Nun na Netflix.

