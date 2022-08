Wednesday: Netflix revela foto de Wandinha Addams na série

A atriz Jenna Ortega apareceu em uma nova imagem como Wandinha Addams nos bastidores de Wednesday, série da Netflix.

O seriado live-action sobre A Família Addams, que vai contar com o retorno da atriz Christina Ricci, é muito aguardado pelos fãs.

A Netflix revelou uma nova imagem da série, com Ortega, intérprete de uma versão mais madura e crescida de Wandinha no set de filmagens (via ScreenRant).

Ortega aparece deitada na grama ao lado de alguém, e com os braços cruzados como uma pessoa falecida. A atriz recentemente apareceu em Pânico 5, e vai retornar para o sexto filme.

Veja a imagem, abaixo.

Wednesday on a Wednesday pic.twitter.com/aOjt0F6AJF — Netflix (@netflix) August 10, 2022

Série com direção e produção de Tim Burton

A série é descrita como “um mistério sobre investigação sobrenatural, que acompanha os anos de Wandinha Addams como estudante na Nevermore Academy.

A nova série terá direção e produção executiva do famoso cineasta Tim Burton, marcando sua primeira incursão na televisão após décadas de carreira no cinema.

A atriz Jenna Ortega foi escalada para interpretar Wandinha Addams em Wednesday. Ela é mais conhecida por seus papéis em A Irmã do Meio, A Babá: Rainha da Morte e Dia do Sim.

Ainda não há data de lançamento para Wednesday, a série de A Família Addams da Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.