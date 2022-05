Wednesday: Série da Netflix sobre A Família Addams ganha previsão de estreia

Já está acontecendo a edição deste ano da Licensing Expo, em Los Angeles, e a próxima produção de A Família Addams está em destaque no evento.

A Netflix está promovendo Wednesday, série focada na Wandinha Addams, uma das personagens mais queridas da franquia, que será interpretada por Jenna Ortega.

De novidade, a plataforma de streaming revelou que a série deve chegar à plataforma de streaming durante o outono do hemisfério norte, ou seja, entre setembro e dezembro deste ano.

Considerando o conceito sombrio de A Família Addams, a informação reforça as teorias de que Wednesday possa estrear por volta do Halloween, à tempo para as comemorações de Dia das Bruxas.

No entanto, uma data exata ainda não foi divulgada.

