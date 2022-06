Westworld: 4ª temporada copia história de Matrix 4

Alerta de spoilers

Westworld teve o seu primeiro episódio lançado no HBO Max e um aspecto crucial da trama é extremamente similar à de Matrix Resurrections (Matrix 4): a história de Christina/Dolores.

Em Matrix 4, Neo acorda de volta no mundo digital construído pelas máquinas e vive sob o nome Thomas como um desenvolvedor de videogames.

Não bastasse isso, as memórias sobre a vida dele até então foram apagadas. Ele não sabe que foi Neo, salvou os humanos da vida real das máquinas e, para completar, os jogos que desenvolve são baseados na trilogia Matrix.

Aos poucos ele vai despertando para a realidade, algo catalisado por pessoas do mundo real que o encontram, além de memórias remanescentes e o reencontro com Trinity, que também foi reintroduzida na Matrix com uma vida falsa.

O primeiro episódio da quarta temporada de Westworld mostra que Dolores passou por quase exatamente o mesmo.

Dolores tem a mesma história de Neo

Depois de salvar a humanidade na inteligência artificial Rehoboam na terceira temporada, Dolores teria se sacrificado. Mas ela despertou com uma nova vida, aparentemente falsa.

Agora ela vive como Christina, também uma desenvolvedora de videogames, na Olympiad Entertainment. Ela tenta vender a história de uma adolescente que vive com o pai “enfermo”, e que sonha com uma vida maior, tal qual a Dolores da primeira temporada.

Assim como em Matrix, as memórias antigas de Dolores estão “vazando” na mente de Christina, mas interpretadas erroneamente como ficção. Ela também precisa despertar, lembrar quem é de verdade, mas, aparentemente, está sendo manipulada.

Até mesmo Teddy, que volta e a salva no primeiro episódio, serve a função de Trinity em Matrix 4, possivelmente agilizando esse processo.

A quarta temporada de Westworld já está em exibição no HBO Max.

