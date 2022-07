Westworld: 4ª temporada tem a revelação mais chocante da série

O novo episódio da quarta temporada de Westworld, da HBO, fez a revelação mais chocante da série até agora.

Em “Generation Loss”, episódio quatro da nova temporada, é revelado que Caleb está morto há décadas. Ele foi morto quando, junto de Maeve (Thandiwe Newton), tentaram uma invasão malsucedida em um novo parque temático de Delos (via ComicBook).

Agora, Charlotte Hale venceu e infectou o mundo humano com parasitas. Estes parasitas concedem controle sobre as ações e memórias como se fossem hospedeiros.

Embora o episódio faça parecer que Caleb sobreviveu, os fãs veem sua morte, que aconteceu ainda na década de 1920. Tudo fica ainda pior quando Charlotte faz uma cópia de seu cérebro e corpo, transformando-o em um hospedeiro para torturá-lo.

Charlotte está torturando Caleb há 20 anos. Frankie, sua filha, está liderando a rebelião para acabar com o domínio da vilã sobre o mundo. Ela usará o corpo preservado de Maeve como uma arma secreta, e tentará derrotar Charlotte.

Mais sobre Westworld

“Westworld conta a história do nascimento da consciência artificial e a evolução do pecado, dentro de um mundo onde qualquer desejo humano, não importa quão nobre ou depravado, é tolerável”, diz a sinopse da série.

O elenco de Westworld conta com Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Aaron Paul, Vincent Cassel, Luke Hemsworth, Angela Sarafyan, Clifton Collins Jr, Talulah Riley, Ben Barnes e Jimmi Simpson.

A série foi criada por Lisa Joy e Jonathan Nolan, irmão de Christopher Nolan, com quem já trabalhou na trilogia do Batman, além de outros projetos.

A quarta temporada de Westworld está em exibição no streamin. As anteriores estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.