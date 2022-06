Westworld: Atriz aumenta o mistério sobre o retorno de Dolores

Alerta de spoilers

A atriz Evan Rachel Wood compartilhou detalhes e aumentou o mistério acerca do retorno de Dolores na quarta temporada de Westworld, série da HBO.

Segundo o Deadline, a atriz retornará para a quarta temporada da série em um novo papel. Ao final do terceiro ano, Dolores tem um fim trágico, e acaba morrendo tentando impedir Incite.

Continua depois da publicidade

Durante o ATX Festival, a criadora de Westworld, Lisa Joy, esteve com Wood e compartilhou detalhes sobre a nova personagem chamada Christina. Ela mora com sua colega de quarto em uma cidade que se parece com Nova York e está tentando se tornar uma escritora.

“Ela é uma mulher normal, que vive em uma cidade grande apenas tentando se tornar uma escritora. Nada nunca acontece com ela realmente. Eu acho que isso é tudo que posso dizer…”, revelou Wood.

“Disseram-me que Dolores estava encontrando seu fim trágico na terceira temporada, então eu tive algumas conversas com Jonathan Nolan e Lisa Joy na época sobre o que isso significava. Eles disseram: ‘Sim, você estará de volta na 4ª temporada e vai se parecer muito com Evan Rachel Wood’, mas eu não sou eu”, finalizou a atriz.

O site americano ainda relata que Christina pode ter um encontro com o personagem de James Marsden, que está voltando para a quarta temporada.

A quarta temporada de Westworld será lançada em 26 de junho, no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira