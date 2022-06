Westworld: Explicado como [SPOILER] retorna na 4ª temporada

Alerta de spoilers

O primeiro episódio da quarta temporada de Westworld chegou ao HBO Max e trouxe de volta Teddy, o personagem vivido por James Marsden. Mas como ele exatamente retornou dos mortos?

O episódio de estreia reintroduz Dolores sob o nome de Christina, e ela está vivendo uma vida irreconhecível de antes.

Westworld não explica quando ou onde essas cenas acontecem, e todas as pistas apontam para a realidade de Christina ser um parque secreto de Westworld. Uma dessas pistas é um perseguidor ansioso chamado Peter, que acredita que a personagem de Evan Rachel Wood de alguma forma arruinou sua vida.

Quando Peter ameaça Christina, um estranho misterioso intervém e espanca o perseguidor. Embora os espectadores (e a própria Dolores) não vejam o rosto do herói, Teddy finalmente aparece durante a cena final da estreia da quarta temporada de Westworld.

Olhando ansiosamente para sua ex-namorada da rua abaixo, a volta de Teddy é igualmente romântica e curiosa.

Teddy tirou a própria vida em Vanishing Point, da segunda temporada. Isso não é o fim de sua história, no entanto. O final da segunda temporada de Westworld revela que Dolores carregou a “alma” de Teddy no Valley Beyond/Sublime/Door/Eden ao lado de todos os outros anfitriões de Westworld.

De volta do além

A última vez que James Marsden apareceu em Westworld, seu personagem estava efetivamente na versão dos anfitriões da vida após a morte… o que torna sua volta na quarta temporada ainda mais intrigante.

O Teddy da 4ª temporada pode se parecer com James Marsden, mas não há garantia de que seja efetivamente o mesmo indivíduo. Especialmente porque as três primeiras temporadas de Westworld estão repletas de exemplos de anfitriões disfarçados no corpo de outro robô.

Dito isso, a estreia da quarta temporada de Westworld deixa duas grandes pistas de que Teddy é o Teddy que o público conhece e ama.

Ele não apenas está vagando do lado de fora do apartamento de Dolores com a mesma expressão de apaixonado, mas é seguro assumir que Teddy foi o vigilante misterioso que salvou Dolores de seu perseguidor.

A preocupação de Teddy com Dolores quase confirma que esta versão é verdadeiro, em vez de um impostor. Defendê-la tão brutalmente talvez também sugira que a programação “matadora” de Dolores da segunda temporada de Westworld permaneça intacta.

Uma explicação para a sobrevivência milagrosa de Teddy é que ele, de alguma forma, deixou o Vale do Além.

Para evitar que Rehoboam ponha as mãos digitais nos dados da Forge, Dolores confiou a chave do sublime a Bernard, que entrou no reino místico remotamente no final da terceira temporada de Westworld e depois acordou abruptamente anos no futuro.

Com acesso ao Sublime (e todos os dados de anfitriões contidos nele), é totalmente plausível que Bernard crie um novo corpo de Teddy e baixe seus dados originais, reconstruindo uma versão autêntica do personagem de James Marsden para ajudar a salvar o mundo.

Talvez Teddy pudesse até deixar o paraíso sem a ajuda de Bernard. Ninguém sabe ao certo o que esses cérebros de robôs estão fazendo desde que Dolores os carregou na segunda temporada – quem pode dizer que eles não abriram outra porta?

A quarta temporada de Westworld já está em exibição no HBO Max.

