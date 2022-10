Westworld pode ter derivadas após a última temporada?

A série Westworld é um sucesso absoluto na HBO Max, e recentemente exibiu sua quarta temporada. Embora seja muito aclamada, a a produção criada por Lisa Joy e Jonathan Nolan, irmão do diretor Christopher Nolan, ainda não foi renovada.

Com um universo gigantesco a ser ainda mais explorado, Joy comentou se o seriado pode ter derivadas após a possível quinta temporada, que não está garantida.

Continua depois da publicidade

“Westworld conta a história do nascimento da consciência artificial e a evolução do pecado, dentro de um mundo onde qualquer desejo humano, não importa quão nobre ou depravado, é tolerável”, diz a sinopse da série.

O elenco de Westworld conta com Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Aaron Paul, Vincent Cassel, Luke Hemsworth, Angela Sarafyan, Clifton Collins Jr, Talulah Riley, Ben Barnes e Jimmi Simpson.

Série não deve ter spin-off

Em entrevista ao ComicBook, Joy foi perguntada sobre algum spin-off ter sido planejado após o fim de Westworld, mas as notícias não são boas.

A série não deverá ter nenhum derivado, e Joy revela estar se concentrando em alguns outros projetos como The Peripheral, série do Prime Video que chega no dia 21 deste mês.

“Eu não falei sobre spin-offs. Estou aqui pensando que estou em The Peripheral agora. Já estou lidando com essa linha do tempo, tentando entender tudo isso”, disse ela.

“Mas não, estou tão animada com todos os projetos que temos em andamento agora, e estou animado por estar aqui com Vincenzo Natali”, comentou Joy.

Apesar disso, os criadores da série revelaram que possuem planos específicos para a quinta temporada, e que foi pensada para ser o final de Westworld.

Eles comentaram sobre a decisão de devolver o poder a Dolores, permitindo que ela escrevesse seu próprio jogo, sem que participasse de outros.

Embora não tenham ideias para algum possível spin-off, é provável que, caso fosse acontecer, iria abordar personagens secundários para estender a história.

Mas, como foi dito uma vez pelos criadores da série, o programa foi pensado para ter um começo, meio e fim, amarrando todas as pontas soltas.

Todas as temporadas de Westworld estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.