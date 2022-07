What If…?: 2ª temporada ganha data e terá retorno de vilões do MCU

A Segunda temporada da animação do MCU no Disney+ recebeu atualizações durante painel na San Diego Comic Con 2022, além de detalhes dos episódios foi confirmado a 3ª temporada de What If.

No começo de 2023, teremos episódios como: Capitã Carter encontra o Soldado Invernal, Odin versus Mandarim e duas aventuras com os elementos do filme Thor: Ragnarok sendo uma história da vilã Hela e a aventura de Tony Stark, Valquíria e Hulk em Sakaar (via DiscussingFilm).

Ao todo terão 9 episódios, a produção recebeu uma prévia exclusiva para o público do painel, mas não foi divulgada em outros meios de forma oficial.

Episódios descartados da primeira temporada devido problemas causados pela pandemia, serão incluídos na segunda temporada, em 2023 teremos o retorno da popular animação indicada ao Emmy da Marvel.

A 3ª temporada não teve sua data de estreia revelada.

O Vigia em What If

A primeira série animada do Disney+ entra no MCU de uma forma orgânica. What If? (E Se?) revela as diferentes linhas do tempo alternativas da Marvel após os eventos de Loki.

O seriado do Disney+ do Deus da Trapaça criou o multiverso. Com isso, a animação explora o que acontece nessas outras realidades.

What If? se baseia na ideia de uma série clássica de quadrinhos da Marvel. As histórias são baseadas na pergunta “E Se?”. Por exemplo, e se a Agente Carter tomasse o soro do Super Soldado no lugar de Steve Rogers?

A série animada da Marvel traz no elenco algumas vozes do MCU. Entre elas, o trabalho final de Chadwick Boseman como T’Challa, o Pantera Negra.

What If? (E Se?) está disponível no Disney+ com a primeira temporada.

