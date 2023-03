What If…?: 2ª temporada pode ter sido adiada

Parece que os fãs terão de esperar bem mais que o esperado para ver os novos episódios de What If…?. A segunda temporada da série animada da Marvel pode ter sido adiada.

Conforme o insider KC Walsh, que costuma trazer informações sobre os lançamentos da Marvel, esse segundo ano do seriado só estreará no primeiro trimestre de 2024.

Continua depois da publicidade

Previamente, havia sido divulgado que a segunda temporada de What If…? chegaria no começo de 2023.

Vale apontar que isso é apenas um rumor. Além disso, o mesmo tuite de Walsh aponta que a terceira temporada da animação chegará em algum momento de 2025.

Veja o tuite original, abaixo.

Since this is going around Here is what I heard concerning Marvel’s release/prod calendar



Ironheart Nov 23

Echo Early 24

Daredevil Q2 2024

What if S2 Q1 2024, S3 2025 TBD

Eternals 2/Shang Chi 2 2025-2026 TBD

Agatha 2024-2025 TBD

Freshmen Year Late 2024

Zombies 2024-2025 TBD pic.twitter.com/b6A1tGtbWi — KC Walsh (@TheComixKid) March 8, 2023

Mais sobre What If…?

A primeira série animada do Disney+ entra no MCU de uma forma orgânica. What If? (E Se?) revela as diferentes linhas do tempo alternativas da Marvel após os eventos de Loki.

O seriado do Disney+ do Deus da Trapaça criou o multiverso. Com isso, a animação explora o que acontece nessas outras realidades.

What If? se baseia na ideia de uma série clássica de quadrinhos da Marvel. As histórias são baseadas na pergunta “E Se?”. Por exemplo, e se a Agente Carter tomasse o soro do Super Soldado no lugar de Steve Rogers?

A série animada da Marvel traz no elenco algumas vozes do MCU. Entre elas, o trabalho final de Chadwick Boseman como T’Challa, o Pantera Negra.

What If? (E Se?) está disponível no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.