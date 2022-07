A segunda temporada da série animada What If? pode chegar antes do que você imagina no Disney+.

Um boletim informativo lançado pelo Disney+ na Holanda sugere que a série animada do MCU retornará no dia 20 de julho (via CBR).

O streaming não faz questão de conceder atualizações sobre a nova temporada de What If?, que permanece em sigilo absoluto.

Até o momento, a Marvel Studios e o Disney+ não divulgaram oficialmente a data de lançamento da segunda temporada, apesar da previsão ser para este ano.

Não há novos detalhes sobre What If?.

What If? tem primeira temporada disponível no Disney+

A primeira série animada do Disney+ entra no MCU de uma forma orgânica. What If? (E Se?) revela as diferentes linhas do tempo alternativas da Marvel após os eventos de Loki.

O seriado do Disney+ do Deus da Trapaça criou o multiverso. Com isso, a animação explora o que acontece nessas outras realidades.

What If? se baseia na ideia de uma série clássica de quadrinhos da Marvel. As histórias são baseadas na pergunta “E Se?”. Por exemplo, e se a Agente Carter tomasse o soro do Super Soldado no lugar de Steve Rogers?

A série animada da Marvel traz no elenco algumas vozes do MCU. Entre elas, o trabalho final de Chadwick Boseman como T’Challa, o Pantera Negra.

