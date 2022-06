What We Do in the Shadows é renovada para 5ª e 6ª temporadas

De acordo com o Hollywood Reporter, a FX renovou a série What We Do in the Shadows, um grande sucesso da TV.

What We Do in the Shadows terá não apenas uma quinta temporada, mas também uma sexta temporada.

Vale lembrar que a quarta temporada ainda nem estreou. O lançamento está marcado para 12 de julho.

What We Do in the Shadows é inspirada em O Que Fazemos nas Sombras, uma aclamada comédia de Taika Waititi e Jemaine Clement.

No Brasil, What We Do in the Shadows está disponível pelo Star+.

