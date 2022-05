Will é gay? Diretor alimenta teorias de Stranger Things 4

Fortes teorias entre os fãs de Stranger Things apontam que Will Byers (Noah Schnapp) é gay, e a série tem dado várias pistas que reforçam essa ideia.

Voltando à terceira temporada, houve uma briga entre Will e Mike (Finn Wolfhard) na qual o Wheeler se defendeu gritando “Não é minha culpa você não gostar de garotas!” ao seu amigo.

Continua depois da publicidade

O produtor executivo e diretor Shawn Levy comentou sobre essa cena e outras pistas da nova temporada em entrevista recente à EW: “Não é específico para orientação sexual ou qualquer coisa, mas desde então muitas dessas perguntas surgiram”.

Com a quarta temporada surgiu ainda uma nova teoria que aponta que Will é na verdade apaixonado por Mike, e a tese se sustenta em um desabafo emocionante do personagem: “Às vezes eu acho que é assustador se abrir assim, dizer como você realmente se sente, especialmente para as pessoas que você mais gosta, porque e se elas não gostarem da verdade?”, disse à Mike em um dos episódios recentes.

O episódio inicial da 4ª temporada de Stranger Things também mostra que Will fez um projeto sobre Alan Turing, famoso decifrador de códigos da Segunda Guerra Mundial que foi acusado de indecência por ter um relacionamento sexual com outro homem.

Will também estava trabalhando em uma pintura que, aparentemente, seria dada a Mike, mas ele desistiu de entregá-la no momento em que o viu.

O diretor continua falando sobre as pistas da sexualidade de Will: “Sem entrar em onde vamos mais tarde na 4ª temporada [Volume 2], acho que vou apenas dizer que não há muitos acidentes em Stranger Things. Há uma intenção clara, estratégica e um pensamento real dado a cada personagem. Então, se você saiu do Volume I sentindo aquelas migalhas de enredo e personagem, provavelmente não foi por acaso”.

Apesar de não afirmar ou negar nada, a fala de Shawn Levy reforça as teorias sobre a sexualidade de Will, e indica ainda que a resposta oficial pode estar nos próximos episódios.

Stranger Things 4 – Volume 2 chega dia 1º de julho ao catálogo da Netflix.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.