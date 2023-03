Willow é cancelada pelo Disney+ após 1ª temporada

Willow não retornará para uma 2ª temporada no Disney+. A informação é da Variety.

O cancelamento veio dois meses depois da exibição do oitavo – e agora final – episódio da série, que estreou em dezembro do ano passado.

Willow continua a história do filme de mesmo nome, com Warwick Davis retornando para o papel titular de Willow Ufgood.

Willow é continuação do clássico dos anos 1980

“A história começou com um aspirante a mágico de uma aldeia de Nelwyn e uma menina destinada a unir os reinos, que juntos ajudaram a destruir uma rainha má e banir as forças das trevas. Agora, em um mundo mágico onde feiticeiros, trolls e outras criaturas místicas florescem, a aventura continua, enquanto um improvável grupo de heróis parte em uma perigosa busca por lugares muito além de sua casa, onde eles devem enfrentar seus demônios interiores e se unir para salvar seu mundo”, diz a sinopse oficial.

Junto com os membros do elenco original Warwick Davis e Joanne Whalley, reprisando seus papéis como Willow Ufgood e a rainha guerreira Sorsha, respectivamente, o elenco de Willow inclui Erin Kellyman (Han Solo: Uma História Star Wars) como cavaleira em treinamento Jade. Ruby Cruz (Mare of Easttown) vive Kit, a princesa filha de Sorsha e do espadachim Madmartigan (Val Kilmer).

Ellie Bamber (The Serpent) interpreta a copeira Dove; Amar Chadha-Patel (A Roda do Tempo) como o ladrão espadachim Boorman; Dempsey Bryk (Black Mirror) como o irmão gêmeo de Kit, Airk; e Tony Revolori (Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa) vive o estudioso Graydon.

O elenco também conta com Kevin Pollak e Rick Overton, de volta como Rool e Franjean, Ralph Ineson (O Cavaleiro Verde) como Comandante Ballantine, Annabelle Davis como a filha de Willow, Mims, e Christian Slater (Mr. Robot) como o amigo de Madmartigan, Allagash.

