Willow: Magia é destaque em trailer de série do Disney+

Durante o evento da D23, o Disney+ divulgou o trailer de Willow, trazendo muita magia na nova série.

Baseado no famoso filme do diretor Ron Howard, e que teve Val Kilmer na produção, é um dos projetos mais aguardados da Disney no ano.

Continua depois da publicidade

Na prévia vemos o personagem principal ser recrutado por novos heróis, que precisam de sua ajuda e mágica para salvar o irmão de Sorsha (via Collider).

Willow deixa sua esposa e percorre o mundo para salvar o irmão de Sorsha, embarcando em uma nova aventura incrível.

Veja o trailer, abaixo.

#image_title

Mais sobre Willow

Escrito por George Lucas, Willow: Na Terra da Magia acompanha as aventuras do anão e aprendiz de mágico do título, que conta com a ajuda de Madmartigan (Val Kilmer), um exímio espadachim, numa guerra contra feiticeiros e monstros para salvar um bebê e futura princesa das mãos da terrível rainha Bavmorda.

Ron Howard foi o diretor do filme original. O cineasta retorna para série no Disney+ após ter trabalhado com Warwick Davis em Han Solo: Uma História Star Wars.

O elenco da série conta com Warwick Davis, Erin Kellyman, Joanne Whalley, Rubi Cruz, Talisa Garcia, entre outros.

Willow estreia em 30 de novembro no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.