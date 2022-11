Willow: Quantos episódios tem e quando serão lançados

Willow – Na Terra da Magia ganha uma continuação no Disney+ mais de 30 anos depois do lançamento do clássico oitentista. Intitulada apenas Willow, a série do streaming já ganhou os dois primeiros episódios – veremos agora quando os próximos estreiam.

“A história começou com um aspirante a mágico de uma aldeia de Nelwyn e uma menina destinada a unir os reinos, que juntos ajudaram a destruir uma rainha má e banir as forças das trevas. Agora, em um mundo mágico onde feiticeiros, trolls e outras criaturas místicas florescem, a aventura continua, enquanto um improvável grupo de heróis parte em uma perigosa busca por lugares muito além de sua casa, onde eles devem enfrentar seus demônios interiores e se unir para salvar seu mundo”, diz a sinopse oficial.

Junto com os membros do elenco original Warwick Davis e Joanne Whalley, reprisando seus papéis como Willow Ufgood e a rainha guerreira Sorsha, respectivamente, o elenco de Willow inclui Erin Kellyman (Han Solo: Uma História Star Wars) como cavaleira em treinamento Jade. Ruby Cruz (Mare of Easttown) vive Kit, a princesa filha de Sorsha e do espadachim Madmartigan (Val Kilmer).

Ellie Bamber (The Serpent) interpreta a copeira Dove; Amar Chadha-Patel (A Roda do Tempo) como o ladrão espadachim Boorman; Dempsey Bryk (Black Mirror) como o irmão gêmeo de Kit, Airk; e Tony Revolori (Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa) vive o estudioso Graydon.

O elenco também conta com Kevin Pollak e Rick Overton, de volta como Rool e Franjean, Ralph Ineson (O Cavaleiro Verde) como Comandante Ballantine, Annabelle Davis como a filha de Willow, Mims, e Christian Slater (Mr. Robot) como o amigo de Madmartigan, Allagash.

O Disney+ lançou em 30 de novembro os dois primeiros episódios de Willow. Ao todo são oito capítulos nessa primeira temporada. Veja, abaixo, quando os próximos estreiam.

Willow é continuação do clássico dos anos 1980

Quando os próximos episódios de Willow serão lançados

Episódio 1 e Episódio 2: 30 de novembro

Episódio 3: 7 de dezembro

Episódio 4: 14 de dezembro

Episódio 5: 21 de dezembro

Episódio 6: 28 de dezembro

Episódio 7: 4 de janeiro

Episódio 8 (Final): 11 de janeiro

Willow já está em exibição no Disney+, com novos episódios sendo lançados às quartas-feiras.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.