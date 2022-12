Willow vale a pena? Veja o que estão dizendo sobre série do Disney+

Produzida por George Lucas – do universo Star Wars – a série Willow já está disponível no Disney+! Essa aventura fantástica para toda a família serve como uma continuação para o filme Willow: Na Terra da Magia, lançado em 1988. Com a estreia da produção, o público quer saber: vale a pena assistir à série?

“Depois de anos vivendo isolado, o feiticeiro Willow ele se junta a corajosa princesa Kit, que pretende recrutar um grupo de guerreiros para resgatar seu irmão gêmeo. A equipe embarca em uma aventura épica por lugares mágicos e perigosos, fazendo vários aliados e inimigos pelo caminho”, afirma a sinopse de Willow no Disney+.

Assim como no filme original, o elenco de Willow é liderado por Warwick Davis (O Duende) como o personagem titular. A série conta também com Ruby Cruz (Mare of Easttown), Ellie Bamber (Animais Noturnos) e Joanne Whalley (The Borgias).

Revelamos abaixo se vale a pena assistir Willow no Disney+! Veja o que a crítica tem a dizer sobre o filme.

O que os críticos acharam de Willow? Vale a pena assistir à série?

Logo após estrear no Disney+, Willow garantiu 86% de aprovação no Rotten Tomatoes, o maior agregador de críticas de cinema e TV da internet.

As primeiras reações são majoritariamente positivas. A maioria dos críticos aprovou a trama, o elenco e a condução de Willow.

Com 6 episódios em sua 1ª temporada, Willow tem direção de Jon Kasdan. O cineasta foi muito elogiado pela maneira como aborda a trama.

“Seu amor pelo mundo da série encharca cada cena e, junto com uma excelente equipe criativa, Kasdan cria uma série de fantasia verdadeiramente única e adorável”, afirma a análise do site IGN.

Para a crítica da revista Variety, escrita por Joshua Alstons, Willow mistura nostalgia e modernidade em uma história para todos os públicos.

“Esse equilíbrio perfeito de reverência e irreverência é o que imediatamente coloca Willow no escalão superior das séries do Disney+. Essa alquimia só poderia ter sido realizada com uma história tão icônica como a de Willow”, diz a publicação.

Para Hayden Mears, do site TVLine, o grande trunfo de Willow é o impressionante visual da série.

“Tudo, desde o figurino até o esplendor dos feitiços, exala paixão pelo material-base. Kasdan e companhia realmente se importam com essa história, e cada detalhe de Willow reflete esse cuidado”, avalia o site.

Segundo Helen O’Hara, do site Empire, Willow não deve ser comparada às séries modernas de fantasia, como Game of Thrones, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder e A Casa do Dragão.

“Willow é uma fantasia assumidamente tradicional, sem pretensões ao estilo sombrio de Game Of Thrones ou profundidade cultural de O Senhor dos Anéis. Mas também tem personagens vívidos, momentos assustadores e obstáculos divertidos”, analisa a publicação.

Em conclusão, tudo indica que vale a pena assistir Willow. A série é uma boa sugestão tanto para quem já conhece a história original quanto para novos espectadores.

