Winona Ryder fala sobre o crescimento dos atores de Stranger Things

Já se passaram seis anos desde a estreia de Stranger Things e as crianças não são mais crianças.

Se nós, como público, já ficamos emocionados vendo o crescimento de Eleven (Millie Bobby Brown), Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp), Lucas (Caleb McLaughlin) e Mike (Finn Wolfhard), a estrela Winona Ryder, que trabalha com eles desde a primeira temporada, teve uma visão ainda mais íntima dessa mudança.

Em entrevista recente ao The Hollywood Reporter, a atriz que interpreta Joyce Byers revelou como foi ver com seus próprios olhos o crescimento do elenco mirim de Stranger Things:

“Nós obviamente trabalhamos com eles há anos, a maioria deles, mas eu simplesmente fico maravilhada com eles. Eles estão fundamentados. Eles são tão, tão talentosos. Eu tenho sentimentos muito, muito confusos sobre as crianças na indústria – eu fui uma – e estou extremamente orgulhosa das crianças que elas são e se tornaram. Lembro-me de dizer a eles: ‘O trabalho é a recompensa. Você está fazendo isso para este momento em que estamos em cena’ e eles entenderam isso imediatamente, e eles podem me lembrar disso agora, às vezes, quando as coisas podem parecer um pouco esmagadoras.”

“Há uma pureza nas crianças dessa idade, e há uma verdadeira especialidade nisso. Essas crianças, em particular, me surpreendem com o quão gentis, atenciosos e incríveis eles são”, diz Winona Ryder.

Winona Ryder começou a atuar aos 12 anos, idade próxima a que o elenco de Stranger Things tinha no começo da série, então sabe por experiência própria como essa vida sob os holofotes pode ser difícil, então está feliz que todos cresceram bem.

