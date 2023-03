Wonder Man: Série da Marvel escala intérprete do Ceifador

Wonder Man, a série de TV sobre Magnum, herói da Marvel, contratou o ator Demetrius Grosse (Fear the Walking Dead). Segundo o TV Line, ele viverá Eric Williams/Ceifador, irmão do protagonista interpretado por Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen).

Introduzido nos quadrinhos da Marvel em 1964, o Wonder Man (Homem-Maravilha, em tradução literal) é Simon Williams, um engenheiro talentoso que ganha habilidades sobre-humanas e se torna um inimigo dos Vingadores, embora também tenha lutado ao lado da equipe de heróis da Marvel em algumas vezes.

Continua depois da publicidade

Eric, por sua vez, é classificado como a “ovelha negra” da família Williams, enquanto Simon era mimado. Eric eventualmente escolheu uma vida de crime e, empunhando uma foice que acabou sendo atualizada com poderes de indução de coma, ele adotou o nome de Ceifador.

Além de Abdul-Mateen II e Grosse, também estão no elenco da série o ator Ben Kingsley, que reprisará o papel de Trevor Slattery, vivido por ele em Homem de Ferro 3 e Shang-Chi.

Detalhes sobre a série da Marvel/Disney+ permanecem em sigilo, apenas se sabe que as filmagens vão começar em abril ou maio.

Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis) e o roteirista/produtor Andrew Guest (Brooklyn Nine-Nine, Community) estão desenvolvendo Wonder Man, com Guest servindo como roteirista principal da atração.

Ainda não há previsão de estreia para Wonder Man.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.