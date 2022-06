World of Warcraft arruinou vida de astro de Stranger Things

O evento Geeked Week da Netflix teve um dia exclusivo para falar sobre Stranger Things e, no bate papo com o elenco, o ator David Harbour falou que houve uma época em que World of Warcraft arruinou sua vida.

“Em 2005, eu jogava esse jogo o tempo todo. Isso arruinou minha vida por um ano. Quer dizer, eu estava meio louco”, disse Harbour. “Eu era um guerreiro elfo da noite chamado Norad, e ele era o segundo tanque de toda a minha guilda”.

O que o ajudou a superar o vício em World of Warcraft foi um outro jogo, The Sims, do qual ele disse que seu personagem era um ator. David tentava de tudo fazer com o que o seu avatar no jogo tivesse uma carreira melhor, mas o próprio personagem só queria jogar. Assim como ele.

“Você tem que trabalhar a sua fala e a seu corpo, certo? Mas eu lembro que meu avatar chegou a um certo nível em sua carreira, e eu continuei tentando fazer com que ele trabalhasse em sua fala – ele era como um coadjuvante – mas eu queria que ele trabalhasse em sua fala e em seu corpo, e tudo o que ele queria fazer era sentar e jogar videogame, e eu continuei assim, e então eu fiquei tipo, tive esse momento de vórtice onde eu vi minha vida antes da minha… “

Confira a entrevista abaixo:

Stranger Things 4 ainda não acabou

Após três anos de espera a Netflix finalmente lançou a quarta temporada de Stranger Things em seu catálogo, mas a novidade foi dividida em duas partes, chamadas de volumes pelo streaming.

Sendo assim, além dos sete episódios já lançados, outros dois chegarão à Netflix no dia 1º de julho, dando fim a essa temporada e marcando oficialmente o início do fim da série, já que a próxima temporada de Stranger Things, a quinta, também será a última do programa.

Mas enquanto isso, relembre a sinopse de Stranger Things 4:

“Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Após o confronto, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez, e ter que lidar com as complexidades do ensino médio deixa tudo ainda mais difícil. Nesse momento de fragilidade, uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o terrível Mundo Invertido de uma vez por todas.”

