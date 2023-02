Yellowjackets: 2ª temporada ganha pôster sinistro

A conta oficial de Yellowjackets no Twitter divulgou um novo – e sinistro – pôster da 2ª temporada, que estreia em 24 de março.

“O outono foi só um aperitivo…”, provoca a arte. Confira abaixo:

Continua depois da publicidade

Pôster de Yellowjackets

Mais sobre Yellowjackets

Criada por Ashley Lyle e Bart Nickerson, Yellowjackets segue jovens jogadoras de futebol do ensino médio, e que sofrem uma queda de avião e param no meio do nada.

“Talentosas jogadoras de futebol do ensino médio transformam-se em um clã de selvagens após seu avião cair em uma região inóspita. Anos depois, elas descobrem que o que começou na natureza selvagem está longe de acabar”, diz a sinopse.

Estrelada por Christina Ricci, de Wandinha, o elenco da série ainda conta com Melanie Lynskey, Ella Purnell, Juliette Lewis, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty e o novato Elijah Wood.

A segunda temporada de Yellowjackets estreia no dia 24 de março.

No Brasil, Yellowjackets está disponível na plataforma Paramount+.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.