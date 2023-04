Yellowjackets: As tragédias da vida real que inspiraram a série

Alerta de spoilers

A segunda temporada de Yellowjackets chegou ao Paramount+, trazendo mais suspense, cenas perturbadoras e intrigas. O que nem todos podem saber é que tragédias da vida real inspiraram a série. Vamos conhecê-las.

Embora ainda no início da segunda temporada, as personagens já estão sendo levadas ao limite do que é socialmente aceitável. O público sabia que o canibalismo iria desempenhar um papel em sua sobrevivência desde a primeira temporada, quando a série mostrou o assassinato ritualístico e o consumo de uma garota desconhecida no inverno.

Embora Yellowjackets em si não seja baseada em uma história real, certamente é inspirada em dois eventos históricos reais. Essas inspirações são ainda mais claras agora que o canibalismo chegou ao centro da narrativa do seriado.

As inspirações para o enredo do show são a infame Caravana Donner, bem como o desastre aéreo dos Andes de 1972.

Todas essas inspirações servem como um ponto de partida para a série original, de acordo com a criadora de Yellowjackets, Ashley Lyle, em uma entrevista à Forbes.

O Desastre de aéreo dos Andes de 1972 é talvez a principal inspiração para Yellowjackets. Na tragédia da vida real, uma equipe uruguaia de rúgbi ficou presa na Cordilheira dos Andes depois que seu avião caiu a caminho de um jogo de exibição no Chile.

Essa é essencialmente a configuração para o show, que é sobre um time de futebol do ensino médio cujo avião cai no meio do nada enquanto estão a caminho do campeonato nacional.

O trágico evento mais tarde seria conhecido como o “Milagre dos Andes”, depois que 16 pessoas conseguiram sobreviver 72 dias após o acidente.

Mais tarde, foi revelado que os sobreviventes recorreram ao canibalismo para sobreviver. Em última análise, foi considerado uma necessidade aceitável, apesar da repulsa inicial que normalmente acompanha as notícias de canibalismo.

A Caravana Donner, em contraste, foi um grupo de pioneiros americanos do século 19 que tentavam migrar para a Califórnia do Meio-Oeste em caravanas.

Ao fazer um desvio da trilha da Califórnia, eles ficaram presos nas montanhas geladas de Sierra Nevada, o que forçou os migrantes cobertos de neve a recorrer ao canibalismo para sobreviver.

Embora nem todos os migrantes se envolvessem em canibalismo, foi revelado que dois membros que mais tarde se juntaram a eles foram realmente mortos para serem usados como fonte de alimento.

O assassinato intencional de outros seres humanos como fonte de alimento desempenha um papel vital em Yellowjackets, como foi demonstrado na primeira temporada da série.

Ao discutir a primeira temporada, os criadores Ashley Lyle e Bart Nickerson falaram sobre como esses dois eventos da vida real inspiraram a série, mas apenas como um ponto de partida. A premissa básica dos eventos ajudou a moldar um cenário no qual eles poderiam explorar uma história que aborda o aspecto sombrio e fascinante da humanidade que é revelado em situações de sobrevivência.

No Brasil, Yellowjackets está disponível na plataforma Paramount+.

