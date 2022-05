Yellowstone: 5ª temporada recebe importante novidade

De acordo com o Deadline, começaram as gravações da quinta temporada de Yellowstone, série de grande sucesso com Kevin Costner.

A produção está acontecendo em Montana, nos Estados Unidos, assim como ocorreu com as outras temporadas.

Essa é uma atualização importante sobre Yellowstone, já que os fãs estavam aguardando por notícias da série.

Além de Kevin Costner, o elenco de Yellowstone também conta com atores como Cole Hauser, Josh Holloway e Danny Huston.

A série é produzida por Taylor Sheridan, um diretor com trabalhos elogiados como A Qualquer Custo e Terra Selvagem.

No Brasil, Yellowstone está disponível no Paramount+.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.