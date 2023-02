Yellowstone não terá final feliz, afirma ator

O ator Wes Bentley, intérprete de Jamie Dutton em Yellowstone, afirmou que a série não deve ter um final feliz.

“É como aquela citação que George R.R. Martin deu sobre Game of Thrones: ‘Se você acha que isso tem um final feliz, você não está prestando atenção'”, disse Bentley ao TVLine.

Continua depois da publicidade

Na série, seu personagem está em guerra com a família. O ator e a atriz Kelly Reilly, que faz Beth, a irmã de Jamie, esperavam que o desfecho dos irmãos fosse positivo, mas o criador de Yellowstone, Taylor Sheridan, tem outros planos para os dois.

“Kelly e eu sempre tivemos esse tipo de esperança secreta de que haveria alguma reconciliação, alguma reconexão amorosa [entre Beth e Jamie] ou pelo menos [alguma circunstância em que] eles trabalhem juntos de alguma forma”, disse Bentley, acrescentando que “[Sheridan] é como, ‘Não, não, não. Ódio, ódio, ódio’. Então, acho que é uma espécie de indicação de como tudo isso vai terminar, talvez”.

Fim da série e novo spin-off

O cocriador e showrunner de Yellowstone, Taylor Sheridan, decidiu em acordo com a Paramount Network encerrar a série após 5 temporadas. No entanto, uma série derivada estrelada por Matthew McConaughey está sendo planejada. As informações são do Deadline.

Ainda não se sabe se a nova série manterá o elenco atual de Yellowstone, mas são esperadas participações especiais.

Grande parte da decisão de finalizar Yellowstone se deve ao seu protagonista, Kevin Costner, que tinha constantes divergências com o estúdio sobre cronogramas de filmagens.

Recentemente, 1883, série derivada de Yellowstone, foi renovada para sua 2ª temporada.

No Brasil, ambas as séries estão disponíveis no Paramount+.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.