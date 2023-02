Yellowstone será encerrada na 5ª temporada, mas terá novo spin-off

O cocriador e showrunner de Yellowstone, Taylor Sheridan, decidiu em acordo com a Paramount Network encerrar a série após 5 temporadas. No entanto, uma série derivada estrelada por Matthew McConaughey está sendo planejada. As informações são do Deadline.

Ainda não se sabe se a nova série manterá o elenco atual de Yellowstone, mas são esperadas participações especiais.

Grande parte da decisão de finalizar Yellowstone se deve ao seu protagonista, Kevin Costner, que tinha constantes divergências com o estúdio sobre cronogramas de filmagens.

Segundo a publicação, Costner, que originalmente se comprometeu com 65 dias de filmagens, queria se limitar a 50 dias de filmagens para a primeira parte da atual temporada.

Já para a segunda parte da 5ª temporada de Yellowstone, o ator, que ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator este ano por causa da série, só queria passar uma semana filmando.

Ainda de acordo com o Deadline, a Paramount Network recusou a proposta de Kevin Costner e decidiu seguir em frente com a nova série. McConaughey já está em negociações para ser o protagonista.

Recentemente, 1883, série derivada de Yellowstone, foi renovada para sua 2ª temporada.

No Brasil, ambas as séries estão disponíveis no Paramount+.

