You: Explicamos o surpreendente final da 2ª parte da 4ª temporada

Após um mês de estreia, a parte final da 4ª temporada de You acaba de estrear na Netflix! Os novos capítulos trazem uma conclusão bombástica para as aventuras – e desventuras – de Joe Goldberg em Londres. Sendo assim, o que realmente acontece no desfecho da Parte 2 da 4ª temporada de Você?

“Joe recomeça a vida em Londres com a promessa de enterrar o passado e ser uma pessoa melhor. Mas a estrada para a redenção é tortuosa, e logo surge uma nova obsessão”, diz a sinopse oficial da 4ª temporada de You.

Além de Penn Badgley (Gossip Girl) como o protagonista Joe Goldberg, a 4ª temporada de You conta com Tati Gabrielle (O Mundo Sombrio de Sabrina) e Lukas Gage (The White Lotus) no elenco.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o final surpreendente da 2ª parte da 4ª temporada de You na Netflix; confira! (via Cosmopolitan)

Final explicado de You – O que acontece com Joe?

A 1ª Parte da 4ª temporada de You deixa bem claro que Rhys é o verdadeiro assassino, e que ele decidiu matar os amigos para evitar problemas em sua campanha eleitoral.

Os novos episódios, por outro lado, revelam que, na verdade, Rhys Montrose não passa de um fragmento da imaginação de Joe. No decorrer de toda a 4ª temporada, o protagonista “projeta” sua parte mais sombria no personagem.

A partir dessa revelação impressionante fica bem mais fácil entender o que acontece no desfecho da 4ª temporada de Você.

Na reta final do quarto ano, Marienne se encontra presa na gaiola de vidro de Joe. O protagonista a mantém como refém desde a viagem a Paris. Então, Nadia a descobre e a dupla bola um plano de fuga.

Com a ajuda de Nadia, Marienne finge ter se matado. Acreditando que ela estava realmente morta, Joe coloca seu corpo em um parque. Nadia, que estava seguindo o psicopata, logo injeta adrenalina na personagem, reanimando-a instantaneamente.

No último episódio da 4ª temporada de You, Marienne finalmente encontra a filha Juliette em Paris. As duas, aparentemente, garantem um raro final feliz nessa obscura série.

Nadia, por sua vez, volta ao apartamento de Joe em busca de evidência sobre o envolvimento do protagonista com os outros assassinatos. Infelizmente, ela é capturada pelo psicopata, que revela um plano sinistro para incriminá-la pela morte de Edward e do verdadeiro Rhys.

O plano de Joe dá certo, e na narração, o personagem de Penn Badgley diz que Nadia, atualmente, está presa.

Também no episódio final de You, Joe mata o pai de Kate no aeroporto, em retaliação pelo controle que ele exerce sobre a família.

Nesse momento, a série mostra Joe e Rhys (que, de novo, só existe na imaginação do personagem) em uma ponte. Antes de pular, o psicopata também joga seu celular na água.

O protagonista, então, acorda em uma cama de hospital, sem Rhys à vista. Kate aparece ao seu lado, e Joe diz “para começar, meu nome é Joe Golberg”.

Ou seja: a cena dá a entender que Joe confessa todos os seus crimes para Kate. E aí, o casal aparece novamente, mas desta vez em um luxuoso apartamento de Nova York.

Um repórter entrevista Kate e Joe sobre a fundação artística, e o casal, aparentemente, leva uma vida feliz e realizada na metrópole.

“No final das contas, você pode voltar para a casa. Tudo que você precisa é da Kate, de um time de segurança digital, um esquadrão de publicistas e Cynthia. Apagar resultados de pesquisas, hackear arquivos de notícias, subornar a chefe de polícia de Madre Linda… tudo para apoiar a simples e verdadeira história de Joe Goldberg”, diz o protagonista no final da 4ª temporada de You.

Todos os episódios de You estão disponíveis na Netflix.

