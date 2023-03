You: Fãs acham que a série piorou na 4ª temporada

A parte final da 4ª temporada de You, enfim, chegou à Netflix. No entanto os fãs de Você parecem não ter gostado muito do que viram. Será que essa é mesmo a pior temporada? Vamos ver o que estão falando sobre o assunto.

“Joe recomeça a vida em Londres com a promessa de enterrar o passado e ser uma pessoa melhor. Mas a estrada para a redenção é tortuosa, e logo surge uma nova obsessão”, diz a sinopse oficial da 4ª temporada de You.

Além de Penn Badgley (Gossip Girl) como o protagonista Joe Goldberg, a 4ª temporada de You conta com Tati Gabrielle (O Mundo Sombrio de Sabrina) e Lukas Gage (The White Lotus) no elenco.

Mostramos abaixo o que os fãs de Você estão falando sobre a 4ª temporada de You na Netflix; confira! (via Looper).

Por que os fãs acham que You piorou?

Depois de passar três temporadas conhecendo Joe Goldberg (Penn Badgley), um romântico obsessivo e violento que sempre parece aprisionar e matar as mulheres que “ama”, a 4ª temporada tomou um rumo dramático que nem todos os fãs gostaram, e muitos odiaram completamente.

“Sejamos honestos, a 4ª temporada foi uma decepção completa e é a pior temporada de todos os tempos”, tuitou @MN456782.

“Aparentemente, a polícia não pode pegar Joe e ninguém está investigando os crimes que ele cometeu”, tuitou @Jimmy10127925. “Então, Nadia, uma adolescente, é a única pessoa que pode descobrir que ele é o assassino. É apenas o mesmo resultado das outras 3 temporadas. Série horrível!”.

Mas enquanto alguns fãs sentem que a 4ª temporada é a pior, muitos mais estão vindo em sua defesa.

“Penn Badgley merece todos os prêmios por sua atuação nesta parte 2”, tuitou @VincenParker45. “Finalmente, eles o mostraram como um psicopata cruel em vez de romantizá-lo.”

A 4ª temporada pode ser a mais divisiva de You até agora, mas definitivamente não é sem seus admiradores.

Todos os episódios de You estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.