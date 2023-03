You: Filho de dois anos de Penn Badgley quase viu cena “bem maluca” do pai

O filho de dois anos de Penn Badgley quase viu uma cena pesada do ator na série You (Você), em que interpreta um serial killer.

Durante participação no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Badgley revelou que acidentalmente quase deixou seu filho ver uma cena do seriado:

“Recentemente, teve um dia em que eu estava tendo um momento fofo com ele no colo. E então sentei no controle remoto. Eu não pensei que isso iria [acontecer], e a TV foi direto para a Netflix e meu rosto estava bem na tela”, contou.

O ator continuou: “E ele disse, ‘Papai!’ e comecei a correr porque a próxima coisa que ele veria [seria] algo bem maluco”.

Felizmente, Badgley conseguiu sair da tela antes que seu filho James visse a cena completa.

Em entrevista recente, Penn Badgley disse que a 5ª temporada pode ser a última da série.

A série Você (You) é estrelada por Penn Badgley e estreou em 2008 na Netflix. O ator também é conhecido por Gossip Girl. Ele recebe elogios por seu trabalho em Você desde a primeira temporada.

Superando expectativas, Você se tornou uma das séries de maior sucesso da Netflix. A produção conquistou o seu espaço na gigante do streaming.

A Netflix surpreendeu os fãs de Você (You) com uma das maiores reviravoltas da série até agora na Parte 2 da 4ª temporada. Aparentemente, ela já estava sendo planejada há anos.

