You: Kate sabe que Joe é um serial killer?

Joe é um narrador não confiável em Você (You), e toda a narrativa da série é pautada inteiramente no ponto de vista que ele quer que vejamos. Assim sendo, fica a dúvida: Kate sabe quem ele é de verdade? Ele, ou ela, estão escondendo algo? Vamos ver e o que isso significa para a quinta temporada, que pode ser a última da série da Netflix.

Ao longo da história, Joe Goldberg mata muitas pessoas. Ainda assim, ele não se considera um psicopata de sangue frio que vai matar ninguém. Há uma razão por trás de todos os seus assassinatos. Suas vítimas mereciam; ele nunca machucaria uma pessoa inocente. Pelo menos, é o que ele diz a si mesmo.

Joe sempre encontrou uma desculpa para si mesmo, não importa o que ele fizesse. Isso muda quando Marienne ‘morre’.

Apesar de persegui-la do outro lado do mundo, Joe queria provar a Marienne que ele não era uma pessoa ruim e não a mataria simplesmente porque ela o rejeitou. No entanto, no final da 4ª temporada, ele faz exatamente isso. Isso faz com que ele perceba que ele é o problema e que se matar é a única maneira de escapar de todos os seus problemas. Seu alter-ego maligno, que tomou a forma de Rhys, nunca o abandonará. Enquanto seu lado assassino estiver vivo, seus entes queridos sempre estarão em risco de morrer.

Kate sabe a verdade em You?

Joe pula no rio, na esperança de acabar com sua história, mas é salvo. No hospital, Kate vem vê-lo. Porque ele recebeu uma segunda chance na vida, ele decide vir limpo para Kate. Ele admite que sua queda não foi um acidente. No entanto, ele não a corrige quando ela menciona a morte de seu pai. Ela acredita que ele foi morto por dinheiro quando, na verdade, foi ele quem matou Tom Lockwood. Ainda assim, ele confessa que fez coisas terríveis, incluindo matar pessoas.

Kate acredita que o assassinato que Joe cometeu é o de Rhys Montrose. Ela já sabia que seu pai havia “feito” Joe matar Rhys. Tom planejava usar isso para tirar Joe da vida de Kate. Mas agora que Tom está morto, Kate está no comando de seu império, e ela usa os recursos à sua disposição para limpar as evidências de DNA que poderiam ter enviado Joe para a prisão pelo resto de sua vida. Kate deixa claro que está pronta para olhar além de todas as coisas ruins que Joe fez, porque ela acredita que ele é, em sua essência, uma boa pessoa.

No final da temporada, é revelado que Kate usou seu poder para trazer Joe Goldberg de volta ao mundo. Antes disso, todos pensavam que ele havia sido morto por sua esposa, Love Quinn, que morreu em um incêndio doméstico.

Agora, a história foi revertida para que Joe tenha saído como o sobrevivente de um crime violento. Love foi pintado como a psico-esposa que tentou matar seu marido, enquanto Joe é o pai cauteloso que coloca seu filho em boas mãos antes de escapar de um casamento perigoso.

É possível que Joe tenha contado a mesma história para Kate para convencê-la de que Love era a vilã de sua história. Podemos supor que ele não entrou em detalhes do que aconteceu com Beck e Marienne. Não importa o quanto Kate o ame, ela não teria sido capaz de ver além do fato de que todas as suas namoradas anteriores morreram em suas mãos.

Outro detalhe que sugere que Joe tem sido muito calculista sobre a verdade que ele revelou a Kate é o reflexo que ele vê na cena final. Joe queria matar o serial killer dentro dele, o que se manifestou como Rhys. Na cena final, no entanto, quando ele olha para seu reflexo, Rhys olha de volta para ele, e Joe não se incomoda com isso.

Ele parece não apenas ter feito as pazes com esse lado dele, mas também permitiu que ele assumisse o controle. Considerando tudo isso, fica claro que Joe ainda não revelou seu verdadeiro eu para Kate.

