You: Love está viva? Como ela pode ter voltado na 4ª temporada

A Netflix divulgou o trailer da segunda parte da quarta temporada de Você (You) e pegou todos de surpresa ao mostrar o retorno de Love Quinn. Mas ela não morreu na terceira temporada? Vamos ver como ela pode estar de volta.

Love quase com certeza está morta e enterrada (ou cremada, tendo em vista as circunstâncias do falecimento). Joe não apenas a envenenou, como queimou a casa dele com a ex-esposa dentro.

No entanto, quando ela é mostrada no trailer da segunda parte da quarta temporada de You, ela está segurando o livro de Rhys “A Good Man in a Cruel World” (um homem bom em um mundo cruel, em tradução livre).

O ângulo da câmera e a mão de Love cobrem a maior parte da capa do livro, mas a encadernação azul e um título que começa com “A G…” é bastante revelador.

A inclusão vem depois que a parte 1 fez questão de mostrar repetidamente o livro de Rhys e familiarizar os espectadores com a aparência dele.

Há uma importância significativa do livro de Rhys estar com Love na quarta temporada de You (Você). Como o livro foi lançado pouco antes de Rhys começar a matar as pessoas, isso confirma que o papel de Love nesses novos episódios, não é através de flashbacks.

Seria impossível para ela ter uma cópia o livro em sua posse quando ela e Joe estavam juntos. Isso deixa apenas duas explicações potenciais para como Victoria Pedretti retorna na quarta temporada: ela vive, ou é uma alucinação de Joe, tal qual Guinevere Beck na segunda temporada.

A segunda opção é a mais plausível, tendo em vista que ela aparece dentro de uma jaula de vidro extremamente parecida à da infância de Joe. Além disso, a morte de Love foi noticiada, conforme é revelado por Marianne, já que ela acreditava que Joe estava morto por essa razão.

Existe, no entanto, a pequena possibilidade de Joe ter escondido Love e não a matado de fato, mas não apostaríamos nisso.

Mais sobre Você na Netflix

A série Você (You) é estrelada por Penn Badgley. O ator também é conhecido por Gossip Girl. Ele recebe elogios por seu trabalho em Você desde a primeira temporada.

Superando expectativas, Você se tornou uma das séries de maior sucesso da Netflix. A produção conquistou o seu espaço na gigante do streaming.

Badgley prometeu que é um ano diferente para a série.

Você (You) foi dividida em duas partes. A primeira já está na Netflix, enquanto a segunda em 9 de março, na Netflix.

