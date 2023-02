You: Penn Badgley diz que Joe odiaria Taylor Swift

Penn Badgley, o intérprete de Joe na série You (Você), suspeita que seu serial killer não seja fã da cantora Taylor Swift.

“Acho que, infelizmente, ele iria odiá-la”, disse o ator em entrevista à Variety (via EW). “Porque ela é bem-sucedida e loira, talvez? Não sei, mas acho que ele odiaria”.

Enquanto Joe desprezaria Swift, seu intérprete é fã da cantora. O ator dirigiu um dos episódios da 4ª temporada de You, o penúltimo, e intitulado “She’s Not There”, o episódio contém uma referência a Swift. Badgley disse que ficou surpreso com o quanto ele adorou ficar atrás das câmeras.

“Não que eu não esperasse gostar, mas… eu adorei”, disse ele. “Isso reinventou a série para mim”.

Penn Badgley não deu detalhes sobre a referência a Swift, mas não seria a primeira vez que a cantora aparece em You. Sua canção “Exile”, do álbum Folklore, serviu como trilha sonora para o explosivo final da 3ª temporada.

Recentemente, o ator declarou que gostaria que a rapper Cardi B matasse o seu personagem na série.

Sobre a 4ª temporada

“Joe recomeça a vida em Londres com a promessa de enterrar o passado e ser uma pessoa melhor. Mas a estrada para a redenção é tortuosa, e logo surge uma nova obsessão”, diz a sinopse oficial da 4ª temporada de Você.

Nos novos episódios, Penn Badgley (Gossip Girl) retorna como o protagonista Joe Goldberg. Tati Gabrielle (O Mundo Sombrio de Sabrina) e Lukas Gage (The White Lotus) também estão no elenco.

A 4ª temporada de Você foi dividida em duas partes. Os cinco episódios da 1ª parte já chegaram a Netflix, e a 2ª parte, também com 5 episódios, chega a plataforma em 9 de março.

Sera Gamble, a showrunner de Você, explicou em uma postagem no Instagram por que o quarto ano foi dividido.

“Acreditem em mim: vocês precisarão de algum tempo para processar o que aconteceu… e talvez fazer algumas apostas amigáveis sobre o destino da história”, afirmou a produtora.

Diego Almeida