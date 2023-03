You: Reviravolta da 4ª temporada já estava planejada há vários anos

Alerta de spoilers

A Netflix surpreendeu os fãs de Você (You) com uma das maiores reviravoltas da série até agora. Aparentemente, ela já estava planejada há anos.

A criadora e showrunner da série, Sera Gamble, falou sobre o processo criativo e de produção desse quarto ano de You com o THR. Para ela, essa foi a temporada mais difícil de ser gravada.

“Esta foi, de longe, a temporada mais difícil. Primeiro, fizemos um whodunnit inteiro [com a Parte 1], e então o tempo todo estávamos voltando ao início de cada cena e acompanhando o que acontece quando você descobre o que realmente está acontecendo com Rhys”, disse a criadora de You.

“Tivemos isso em mente por várias temporadas. Começamos a falar sobre isso cedo. Nós não nos comprometemos com isso para esta temporada até que soubéssemos que estávamos fazendo o whodunnit, mas mantivemos um olhar atento sobre o quão louco Joe era de temporada para temporada, porque não queríamos que ele mudasse de repente”, continuou Gamble.

A série Você (You) é estrelada por Penn Badgley. O ator também é conhecido por Gossip Girl. Ele recebe elogios por seu trabalho em Você desde a primeira temporada.

Superando expectativas, Você se tornou uma das séries de maior sucesso da Netflix. A produção conquistou o seu espaço na gigante do streaming.

Badgley prometeu que é um ano diferente para a série.

Você (You) foi dividida em duas partes. Ambas estão disponíveis na Netflix.

